Quem manda neste país

As grandes sociedades de advogados transformaram-se, em Portugal, em autênticas centrais de captura do Estado. O Estado, devidamente capturado, não lhes toca.

Passou quase despercebida a notável investigação da Rádio Renascença, publicada há um mês, sobre as más práticas de contratação de sociedades de advogados pelo Estado. Analisando os dados de contratos públicos com sociedades de advogados desde 2020, a Renascença identificou um universo de contratações que vale 92 milhões de euros, e onde o ajuste direto é campeão, numa distorção completa das regras de concorrência e transparência. Também sem surpresas, são as grandes sociedades de advogados de Lisboa que mais cobram, com a Vieira de Almeida, a Sérvulo e a Morais Leitão à cabeça.