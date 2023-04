O circo voador

O mais relevante no testemunho da CEO da TAP não foi sobre a TAP. Foi sobre o abandalhamento total das instituições políticas em Portugal.

O desastre da TAP caiu em cima do PS. Haverá tempo para aprofundar o que o testemunho de Christine Ourmières-Widener, terça-feira no Parlamento, nos disse sobre a gestão da empresa e o papel do Estado. Sobre o que Pedro Nuno Santos sabia e disse que não sabia. Sobre o que o seu braço direito Hugo Mendes fez e nunca disse ter feito. Sobre nem sequer haver um contrato de gestão da TAP, obrigatório por lei.