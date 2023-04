Vive e deixa morrer

Em Portugal, um bom barómetro da credibilidade de uma denúncia é a rapidez e ferocidade da reação contra os denunciantes. A exposição de uma cultura de assédio sexual e moral no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra é hoje o caso de estudo mais visível das falhas sistémicas na prevenção do assédio e do desencorajamento à denúncia. A Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa já nos tinha mostrado o ciclo de denúncia, represália e encobrimento com que estas questões são tratadas no nosso país – nesse caso, o único professor que respondeu perante a Faculdade foi o que ajudou a expor os casos de abuso e defendeu as vítimas, e que foi alvo de processo disciplinar por (adivinhou) difamação.