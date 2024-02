Lembra-se de Rita Marques? Foi a secretária de Estado do Turismo que em 2022 atribuiu o estatuto de "utilidade turística" ao empreendimento World of Wine, em Gaia, e que depois de sair do Governo foi recrutada para ir trabalhar para o grupo dono desse empreendimento. A questão levantou polémica e foi mais um dos "casos e casinhos" que contribuiu para enfraquecer a legitimidade do Governo – com pouca culpa (pelo menos direta) do próprio Governo que, obviamente, não tem como controlar as escolhas profissionais dos seus membros, quando saem do executivo.