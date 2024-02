Prendam António Damásio

Passou mais ou menos despercebida a renúncia do conselheiro de Estado António Damásio, alegando "razões pessoais". As "razões pessoais" serão a sua recusa em apresentar a declaração de património e rendimentos que a lei obriga todos os políticos a registar no Tribunal Constitucional. António Damásio, claro, não é um "político". É um neurocientista de reputação internacional, radicado nos Estados Unidos, que participa de vez em quando por videoconferência nas reuniões do Conselho de Estado português, para aconselhar o Presidente da República sobre o que fazer com este triste país. Mas a lei especificamente equipara os conselheiros de Estado a titulares de cargos políticos, o que faz com que Damásio esteja obrigado a apresentar a dita declaração de património e rendimentos.