“Matem o ladrão do Crédito Predial!”

Num país que se perde a discutir "casos" e incidentes mas pouco pensa sobre as estruturas e os processos, a discussão sobre a substituição da liderança no Tribunal de Contas rapidamente se tornou numa conversa sobre o carácter dos envolvidos – Costa, Marcelo, Rio, o agora ex-presidente do Tribunal Vítor Caldeira e o novo presidente, José Tavares.

Obviamente, o currículo dos juízes e a conduta pessoal dos políticos pode e deve ser discutida – até porque tem implicações diretas na forma como o processo foi conduzido. Mas a fulanização excessiva da discussão perde de vista aquilo que o caso, o incidente, revelou – ou, mais propriamente, reiterou: António Costa, Rui Rio e Marcelo Rebelo de Sousa são hoje os protagonistas de um assalto frontal à integridade das instituições democráticas – no momento em que essas instituições e a sua integridade mais falta nos fazem.

O anúncio de uma pretensa Estratégia Nacional Contra a Corrupção foi divertido, mas podem pôr esse papel e o seu chorrilho de banalidades de lado. Não conta para nada, face à verdadeira estratégia de captura política das instituições e de diluição dos contrapesos institucionais na lógica de nomeações cruzadas e de amigos recrutados na corte lisboeta, onde políticos, magistrados e altos funcionários se misturam amigavelmente.

Nesta cultura aparelhística, a única coisa que conta é a "confiança política". Esse critério, assumido em muitos cargos, preside também a todas as outras escolhas, mesmo às dos órgãos supostamente independentes – desde reguladores como o Banco de Portugal até à Provedoria Europeia e, sim, preside à escolha de José Tavares para o Tribunal de Contas. É certo que a sua intervenção como facilitador na aprovação das ruinosas PPP rodoviárias ou como conselheiro (não do Tribunal mas do Governo Sócrates) na tentativa de aprovação do TGV não tem nada de ilegal. Mas é um sinal de uma certa forma de ver o mandato.

Ao passo que outros, como Vítor Caldeira (que cumpriu três mandatos como presidente do Tribunal de Contas Europeu mas não serve para um segundo mandato no Tribunal de Contas português) encaram o cargo de forma simples – aplicar a lei, exercer o controlo –, nunca falta em Portugal quem veja a missão de forma mais "colaborativa": ajudar a resolver. Ou, para usar a expressão odiosa do empreendedorismo (também político), "fazer acontecer".

Nada indica que José Tavares seja desonesto. É apenas alguém que mostrou no passado a sua disponibilidade para facilitar, para ajudar as entidades fiscalizadas a cumprir os formalismos legais, independentemente do mérito e interesse público dos negócios que estão a fazer. É assim que contratos de PPP que chumbam à primeira são reconfigurados nas folhas Excel para passar à segunda, sem quaisquer alterações de relevo. É assim que o Estado engole um prejuízo de 3,5 mil milhões de euros com carimbo do Tribunal de Contas.

Naturalmente, António Costa e Rui Rio, que partilham um desagrado assumido por controlos externos, põem-se de acordo nesta nomeação. Naturalmente, Marcelo Rebelo de Sousa, que parece ter herdado do antigo regime não só o nome de Marcelo Caetano mas a acutilância de Américo Tomás, assina de cruz, sem "um segundo de dúvida".

E é aqui que importa passar do particular para o geral. Não é só o Tribunal de Contas. É, como notou a nova presidente da Transparência e Integridade, Susana Coroado, o processo que preteriu a magistrada escolhida por um júri internacional na nova Procuradoria Europeia. É a "eleição" caciquista das CCDR que vão aplicar os fundos comunitários, organizada à porta fechada por PS e PSD para partilha dos despojos e contento das clientelas partidárias. É a tranquila nomeação de Vítor Escária como chefe de gabinete do primeiro-ministro, depois da sua experiência de viajante no Galpgate e depois de ter acumulado a negociação da bazuca europeia como "consultor" do Governo com a administração da Martifer, potencial beneficiária de muito desse dinheiro. É a revisão do Código dos Contratos Públicos (outra golpada em que já haverá acordo com o PSD) para permitir todo o tipo de favores e conluios na gestão dos recursos públicos. É demais.

E o pior é a forma como estes assaltos são apresentados como boas medidas de reforço da qualidade das instituições. Chutar o presidente do Tribunal de Contas (o primeiro em décadas a não ser reconduzido) é apresentado como uma garantia da independência da instituição – uma mentira de péssimo gosto, até porque Costa e Marcelo só aplicaram este tese peregrina às duas pessoas que mais provas de independência deram nos seus mandatos: Vítor Caldeira e Joana Marques Vidal.

Isto não é uma sucessão de casos, é uma cultura política deliberada e solidificada ao longo de décadas. Onde uma democracia funcional exige contrapoderes, transparência, ampla participação pública, em Portugal vigora a lei dos caciques: quem ganha, manda. É por isso que, no episódio patético do Tribunal de Contas António Costa arrastou Marcelo Rebelo de Sousa, que por sua vez arrastou Rui Rio, como uma tríade de náufragos que se agarram uns aos outros enquanto se estão a afogar. Nesta cultura que prefere o conluio ao confronto, António Costa tornou-se o chefe de executivo mais poderoso desde Salazar, com a cumplicidade do Presidente da República e a resignação do líder da oposição.

Na senda do velho despotismo esclarecido, a nossa democracia é hoje tutelada por uma classe política não só distante como desconfiada dos cidadãos. Incapaz de se abrir, de arejar as máquinas partidárias predatórias, de reformar as instituições, de capacitar o Estado. E, claro, sem a menor cultura de integridade institucional. Repartem-se lugares e benesses por cada partido na proporção da sua força eleitoral – o que, paradoxalmente, implica um risco enorme de partidos reformistas que surjam perderem qualquer vontade reformista assim que ganhem força eleitoral para fazer mudanças, porque começam entretanto a conseguir nomear um vogal ou outro para um regulador ou um conselho de administração de empresa pública. Começam a montar a sua própria "máquina" que não serve senão para se servir.

É este o estado da República que fez esta semana 110 anos. Nesse 5 de Outubro de 1910 a monarquia caiu de velha e de podre, não ao som de vivas à República, mas ao som de outro grito que Paulo de Morais recordou numa publicação no Facebook: "Matem o ladrão do Crédito Predial!" O ladrão do Crédito Predial era José Luciano de Castro, uma das principais figuras políticas da monarquia constitucional e representante de um poder que promiscuía política e finança numa rapina desenfreada aos recursos públicos – com o desfalcado Crédito Predial como arma do crime.

Na semana em que se negoceia o Orçamento do Estado, com PS e BE à procura de uma forma airosa de pagar os prejuízos do BES parecendo que não os pagam, a História parece estar a fazer um círculo. Com esta democracia de elites apodrecidas e com a bazuca europeia a chegar, este século de distância não parece que foi ontem. Parece ser já amanhã.