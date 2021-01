“E, se mais Mentira houvera, lá chegara”

A conferência de imprensa em que o primeiro-ministro defendeu afincadamente a sua ministra da Justiça é um épico camoniano de audácia, aldrabice e agressividade. Quando vemos um político falar muito alto e com grande convicção, há uma boa probabilidade de nos estar a enfiar o barrete. A verdade diz-se com calma e naturalidade, mas o espetáculo de António Costa ontem fez lembrar as atuações de José Sócrates contra os "velhos do Restelo" que se punham no seu caminho. Não é uma recordação grata.

Não vale a pena repisar as nebulosas que desde o início mancham o processo de escolha do procurador português na nova Procuradoria Europeia. Já aqui escrevi sobre isso, tintim por tintim . Havia um júri europeu cuja escolha o Governo quis que fosse ignorada , usando para isso – sabemos hoje – informação falsa. Sobre as explicações, contradições e patranhas que a ministra da Justiça tem usado para se justificar também não vale a pena carregar. Acredita quem quiser. Claro que não ajuda à credibilidade do caso conhecerem-se as ligações e simpatias pessoais entre os protagonistas – um problema que tem a ver com a quantidade de magistrados que anda a fazer carreiras paralelas na política e o que isso significa de conflitos de interesses e promiscuidades várias.

Certo é que a ministra tinha uma forma simples de pôr tudo em pratos limpos: se a verdade dos factos lhe dá razão, como diz e repete, era publicar os factos, divulgando toda a documentação – toda, até ao mais ínfimo papel – que o Governo mandou para Bruxelas sobre o assunto. Não só o Ministério da Justiça recusou fazê-lo, rejeitando um pedido de informação da associação Transparência e Integridade , como recusou com o argumento bizarro de que este é um processo político que está isento das leis de transparência. O processo onde o Governo fez tudo o que devia sem influência indevida é afinal "político" e não pode ser consultado. Esclarecedor.

Na sua atuação de ontem, Costa puxou da familiar cartilha de José Sócrates. Pelo meio, não só fez suas todas as mentiras de Francisca Van Dunem sobre este caso como acrescentou mais algumas da sua lavra.

"A quem compete designar o procurador que representa Portugal na Procuradoria Europeia?", perguntou ele. "Ao Governo. E o Governo pura e simplesmente podia ter escolhido quem bem entendesse. Quem bem entendesse!". Isto é mentira. A competência de escolher os procuradores é do Conselho da União Europeia – o órgão comunitário composto pelos embaixadores e governantes dos vários países da UE. Os Estados-membros propõem três candidatos para serem avaliados pelo júri independente que faz uma recomendação, mas a decisão final não é dos Governos, é do Conselho.

No Conselho, a que Portugal preside nos próximos seis meses, António Costa não confia: "imagino a polémica que não iria em Portugal se em vez de termos designado um magistrado que foi escolhido em primeiro lugar pelo Conselho Superior do Ministério Público tivéssemos escolhido o candidato de um júri que não foi escolhido por uma entidade independente, mas pelo Conselho Europeu. Vocês já imaginam o que isto era?"

António Costa sabe que o Conselho Europeu não é de fiar. Conhecendo o quilate de alguns governantes europeus é difícil não concordar. Por isso, argumentou o primeiro-ministro, aceitar a recomendação de um júri criado no âmbito do Conselho da UE teria sido um escândalo.

É o escândalo que hoje abala a Áustria, a Alemanha, a Finlândia, a França, a Holanda e todos os 19 países europeus, entre 22, que seguiram as recomendações do júri, em vez de porem a mão na balança de um processo desenhado precisamente para garantir a independência da nova Procuradoria Europeia, que tem como missão investigar e levar à Justiça fraudes com fundos europeus – como os milhares de milhões que virão com a bazuca da recuperação económica.

Dos 22 países participantes na Procuradoria Europeia, só três – Portugal, Bélgica e Bulgária – acabaram com procuradores propostos pelos Estados-membros, em vez de pelo júri criado especialmente para essa escolha e composto por juristas de mérito de toda a União Europeia. O entorse foi publicamente criticado por quatro países europeus mas, para Costa, quem estava errado não eram os três desviantes, mas os 19 que seguiram as regras no espírito com que foram escritas. É de fôlego.

Em sua defesa, António Costa citou duas pessoas "insuspeitas" de quem eu, neste contexto, suspeito. António Cluny, representante português no Eurojust, e Magalhães e Silva, membro do dito Conselho Superior do Ministério Público e do júri que pontuou em primeiro lugar o procurador José Guerra, vieram em entrevistas e artigos de jornal defender a escolha do CSMP sobre a da júri europeu. Magalhães e Silva disse mesmo que privilegiar a escolha do júri europeu sobre a do concurso em que ele esteve metido era uma "parolice nacional" , essencialmente reduzindo a parte crucial do processo de recrutamento definido pela União Europeia – uma avaliação internacional por um painel de peritos europeus – a uma maçada dispensável.

A minha razão para desconfiar do argumento "o que é nacional é bom" é simples: nem António Cluny nem Magalhães e Silva explicaram essa coisa esquisita de o critério determinante para a escolha de José Guerra ter surgido a meio do processo, já depois das candidaturas entregues, à medida do vencedor. O Observador explicou bem a forma como o "independente" Conselho Superior do Ministério Público tratou do assunto, e o assunto tresanda por todos os lados. O caso motivou muitas queixas e há de dar muita litigância , mas para o Governo tudo bem. Questionada no Parlamento sobre estas nebulosas, a ministra disse essencialmente que não sabia nem queria saber.

Como as justificações estão coladas a cuspo, Costa rematou-as com a estocada final da cábula Sócrates: afinal a culpa é de "uma campanha internacional contra Portugal" liderada pelos perigosos Paulo Rangel, Miguel Poiares Maduro e, "numa outra frente sanitária, o deputado Ricardo Baptista Leite". No dia seguinte ao assalto que as milícias de Trump fizeram ao Congresso americano, o primeiro-ministro português estreou-se na missão patriótica de apontar os inimigos do povo, com quem prometeu não ter "a menor complacência".