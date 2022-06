A corrupção acabou ontem

"No início era o Verbo", diz a Bíblia. "O Verbo era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem". Deus no Céu e o Governo na Terra: ontem entrou em vigor, seis meses depois de aprovado e promulgado, o Decreto-Lei que estabelece o Regime Geral de Prevenção da Corrupção e cria o Mecanismo Nacional Anticorrupção para zelar pelas cautelas de organizações públicas e privadas que agora ficam obrigadas a prevenir as tentações e os abusos. Mais semana e meia e entra em vigor a lei de proteção de denunciantes, que promete canais de denúncia seguros e garantias para quem, corajosamente, se chegar à frente para apontar suspeitas de irregularidades.