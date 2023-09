A República do “escroque”

Aconteceu agora com Ana Gomes, uma pessoa que prezo. Mas, antes, aconteceu a Francisco Seixas da Costa, uma pessoa que desprezo. Ambos condenados por crime (crime, vejam bem!) de difamação por usarem expressões que juízes do Tribunal do Bolhão, nas suas delicadas sensibilidades (nunca devem ter ido comprar peixe ao mercado, ali ao lado), acharam feias.