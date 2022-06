Com amigos destes

O apoio meramente simbólico de Portugal à Ucrânia não se deve só à pobreza do nosso orçamento ou à irrelevância do nosso estatuto europeu. Afinal, de que lado está o Governo?

No campo da retórica, e tirando as análises contextualizadoras do PCP, Portugal nunca falhou à Ucrânia. Presidente, primeiro-ministro e presidente do Parlamento afadigam-se em juras regulares de solidariedade férrea com a luta dos ucranianos e repúdio inequívoco à invasão russa. Fica-lhes bem e eles bem sabem. Infelizmente, procuram pouco mais do que isso: que lhes fique bem.