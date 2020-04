Vou só ali falhar mais um bocadinho!

Todos falhamos. Todos temos falhado.





Tudo quanto fazemos indica-nos que estamos a falhar em tudo quanto deixamos de fazer ou escolhemos não fazer.

Neste momento, os alunos falham as aulas (como as conhecíamos), os trabalhadores, em especial de serviços, falham os seus trabalhos (como os conhecíamos). Temos falhado as idas ao café, aos restaurantes e aos espetáculos. Falhamos e continuamos a falhar.

O dramaturgo Samuel Beckett acertou profundamente na forma de falhar: "Já tentaste. Já falhaste. Não importa. Tenta outra vez. Falha outra vez. Falha melhor".

Até há bem pouco tempo, estávamos habituados a lidar de forma lógica, dedutiva, sequencial e concreta com o nosso pensamento e as subsequentes ações e resultados. Um raciocínio convergente que nos habilitava a falhar menos ou, pelo menos, a atentar mais naquilo em que acertávamos do que naquilo em que, por ventura, havíamos falhado. Esse raciocínio falhou.

O que podemos aprender com o atual contexto de mudança exponencial, complexa e transversal?

Esta mudança exponencial pode interferir no caminho que o pensamento lógico e dedutivo havia traçado, alterando o caminho em diferentes e, muitas vezes, desconhecidas direções. Uma forma de pensamento que nos foi útil noutras circunstâncias pode não nos ser útil nas atuais. Da mesma forma que esperarmos que tudo fique na mesma pode, igualmente, não ser o desafio que devemos aceitar.

Em alternativa, e apesar da complexidade que os cenários de mudança, em especial os cenários de mudança abrupta, incorporam, a opção de nos adaptarmos e de criarmos a mudança que nos seja favorável, procurando, através do pensamento crítico e da criatividade, novas soluções para novos desafios, pode ser a solução que se nos apresenta no caminho.

O recurso ao pensamento imaginativo, metafórico, holístico e abstrato pode ajudar-nos e tomar as decisões que urge abraçar.

É, portanto, a hora do pensamento criativo assumir o seu papel não só no seu espaço habitual – mundo das artes, mundo este que podendo ser adiado não deve ser cancelado - mas também entrando em domínios onde é menos comum ser assumido como fonte de decisão.

Deixar entrar este pensamento no eixo da liderança pode significar ampliar o próprio eixo não só quanto ao modelo de pensamento mas também quanto ao seu âmbito humano. Envolver mais pessoas na decisão, incorporando a curiosidade, a crítica construtiva, a abertura e flexibilidade a nova ideias e pontos de vista, foco na aprendizagem e redução do julgamento e dos juízos de valor, abre o campo de decisão a novas perspetivas. Sendo uma dessas novas perspetivas a adaptação e a experimentação. Experimentar e adaptar, pode ser a nova normalidade em muitos cenários.

A mudança abrupta e exponencial que, em muitos setores de atividade, se faz sentir, coloca-nos a todos num patamar semelhante de amadorismo. Amadorismo em lidar com uma realidade para a qual muitos de nós não estávamos preparados. Em lidar com cenários cujas regras não são conhecidas pelo que não sabemos bem como não as quebrar. E esse incrível papel novo de voltarmos a ser amadores, de evoluirmos para um espírito de aprendiz, abre caminhos de oportunidades que, antes, não havíamos projetado. E quem melhor do que o amador para lidar com a falha?! Para ver na falha, algo inesperado ou surpreendente, uma oportunidade bem mais apelativa do que um resultado perfeito no sentido em que o resultado foi exatamente o que se previu.

E não é, seguramente, por os resultados esperados não estarem de acordo com as previsões antes formuladas que o inesperado resultado obtido não nos pode levar a algo maior.

A ser verdade este raciocínio (admitindo que não seja mais do que um falha de perceção da minha parte, mas que, ainda assim, arrisco partilhar) não é menos verdade que este momento de grande complexidade, em que urge tomar decisões cujos resultados são muitas vezes desconhecidos, exige mais dos líderes e das lideranças. É aqui, nestes momentos, neste tempo presente, que os líderes são chamados a tomar as decisões difíceis, pelo simples facto de não saberem o seu verdeiro alcance. E este é o momento em que a liderança é mais crítica. O momento em que se espera que um líder assuma o controlo mesmo sabendo-se que a direção e as decisões não são claras. Este é o momento em que a presença do pensamento criativo e crítico, do propósito, da missão e dos valores devem ser claros, uma vez que muitas decisões serão tomadas com recurso a estas fontes de sabedoria.

O coaching é uma ferramenta a que qualquer líder pode recorrer, tendo, assim, um espaço seguro onde pode parar, refletir de forma acompanhada, ensaiar as suas decisões de forma criativa, e preparar-se para a construção do caminho que se lhe apresenta por diante.

Todos assumimos um papel de liderança. Todos temos um papel. Muitas vezes um papel em branco que urge preencher, sem instruções ou resultados escondidos no seu verso. Todos merecemos um espaço seguro para que ninguém tenha que tomar decisões de forma isolada. Isolamento não é solidão. Não deve ser solidão.

Porque o coaching é um espaço seguro, ouso terminar lembrando a importância de, como em qualquer outra profissão, recorrer a quem ofereça um serviço profissional, rigoroso e ético. A um profissional que saiba, desde o primeiro momento, informar o seu cliente sobre o que é e o que não é coaching. Este é um momento em que muitas áreas de atuação são chamadas a desempenhar o seu papel. E se todos dermos espaço para que cada área faça o trabalho da sua competência, todos estamos a contribuir de forma significativa para uma sociedade mais próspera.

"Falhar é o condimento que dá sabor ao sucesso" (Truman Capote).

João ohnirobaL Lúcio – Coach, membro da ICF - International Coaching Federation