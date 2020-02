“Aloha Friday Plus”

O Carnaval (refiro-me à época que se vive e não ao festim diário de cabeçudos) e todos os coloridos trapos que se lhe associam, que mascaram, tantas vezes, o cinzentismo reinante, fez-me dar atenção a um comentário lateral que caiu numa sessão de coaching.

Numa sétima sessão, tida a uma quinta, veio à baila a sexta. Não uma sexta qualquer. Nem mesmo uma sexta ao acaso. Foi a Casual Friday que nos visitou.

Fiquei a saber, o que não sabia (e como é fácil sabermos que são tantas as coisas que não sabemos, o que, em si, é saber mais), a forma como nasceu e se espalhou pelo mundo ocidental. E não se creia que foi de forma acidental. Não nos iludamos com a troca de vogais. Foi criada de forma bem intencional.

Conta a história que, nos idos anos 60, o calor do Havai causou estragos nas vestes formais. Nas fatiotas. Dos coletes aos corpetes. Nem italianos, ingleses ou americanos se safaram. Foram todos vencidos pela Aloha. A Aloha shirt. Primeiro, foi o verão que pintou as organizações de colaboradores vestidos de camisa havaiana e de Dockers khakis (sim, essas mesmo, as dessa marca que soube aproveitar a famosa onda havaiana, neste caso a onda da Aloha Friday). Depois, o verão passou e o calor por lá ficou, o que levou ao nascimento da santa da sexta-feira em que, muito antes de ser black, começou por ser Aloha.

Olá para ti também ganhou força no início dos anos 90, não como resposta às temperaturas elevadas, mas como reação ao arrefecimento económico.

Este fenómeno cultural, talvez como a maioria das alterações no tecido empresarial que impliquem aparente perda de controlo, suscitou, tão logo, preocupação na gestão das organizações. "Estará o trabalho a torna-se demasiado fun’?" Perguntou-se de imediato. Uma pergunta a que, em 2016, o The New York Times respondia anunciando o The End of the Office Dress Code e concluindo que "vivemos numa era em que a expressão individual superará o desejo de criar uma identidade corporativa. É uma enorme mudança de poder". Fun, não?

Quer isto dizer que a nova identidade corporativa passa pela inclusão da dimensão individual? E por inclusão refiro-me à inclusão do elemento humano (Will Schutz) nas equipas de sucesso, em que a noção do reconhecimento e respeito do individuo como elemento que faz parte de algo maior – a equipa – é central.

Será que o novo dress code implica o trabalho da individualidade com vista a um alinhamento planetário que coloque na mesma órbita hipsters, refinadas, lumberjacks, tradicionais, muppies, criativas, yuccies, urbanas e tantos outros estilos cujos nomes estão para inventar?

A questão que hoje trago a esta Wednesday, ao chamar-lhe "Aloha Friday Plus", não se fica pela forma como nos vestimos por fora. Trago à superfície do ecrã a roupagem que nos identifica por dentro e o espaço que temos, ou devemos procurar ter, junto das organizações para que também estas peças interiores, bem mais profundas do que a cor ou a forma da nossa roupa íntima, tenham o seu dia de liberdade.

"Operation Liberation" foi o nome dado à campanha que deu origem ao Aloha Friday. Nome sugestivo aquele, que pode ter contribuído para que as organizações se libertassem de coletes e corpetes e para um maior cuidado com a individualidade. Talvez até tenha sido aquele verão quente que fez emergir diferentes estilos numa harmonia coletiva.

Sou tentado a dizer que hoje a "operation liberation" se faz da criação de oportunidades para que cada indivíduo tenha o seu espaço de liberdade onde possa vestir-se de pensamento crítico, de ética colaborativa, de equilíbrio, de criatividade e de competências de comunicação, de gestão de tempo e de colaboração, evocando apenas algumas das skills essenciais que, como o nome indica, vamos abordando ainda de forma muito soft.

A forma como nos vestimos talvez deva estar mais de acordo com a interpretação de cada um e menos dependente dos ditames de uma organização. Não há organizações sem equipas e não há equipas sem indivíduos. O respeito pela individualidade é, seguramente, um caminho na construção de organizações fortes com sentido e propósito. Talvez o "Aloha Friday Plus" seja o espaço que os colaboradores tenham para trabalhar a sua individualidade, de a elevar para um nível seguinte e, assim, contribuírem, também, para um bem maior. O da equipa, o da organização, o da comunidade onde se inserem. Talvez as organizações estejam, assim, a reconstruir a sua identidade coletiva.

É que "o Homem não é uma peça na engrenagem, nem tem um papel para interpretar: É um Ser livre" (Olga Tokarczuc, Conduz o Teu Arado Sobre os Ossos dos Mortos).

Claro que podemos sempre escolher a "Black Friday".

João Laborinho Lúcio – Coach membro da International Coach Federation