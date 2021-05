Do vazio à curiosidade

Entre os passados dias 13 e 17 de maio decorreu a ICW – International Coaching Week. Uma semana dedicada à celebração do coaching e do seu potencial, com manifestações um pouco por todo o mundo. Uma semana que reforçou a nota de que a profissão de coach é, hoje em dia, incontornável e que a discussão sobre um coaching profissional, rigoroso e ético é inevitável.

A ICF – International Coaching Federation, a maior e mais disseminada organização de coaches profissionais em todo o mundo, com mais de 40.000 membros em mais de 150 países, contribuiu, através dos seus mais de 140 "chapters", em cerca de 80 países, com um número aproximado de 900 eventos em torno do tema "Desafiar Tempos Difíceis". A ICF Portugal não fugiu à regra e, como é seu costume ao longo dos seus 14 anos de história, organizou uma Semana Internacional do Coaching com mais de uma dezena de eventos ao longo de três dias, além da oferta de mais de 200 horas de coaching gracioso por conta da comunidade de coaches seus membros.

Escusado será escrever que não foi possível assistir a todos os eventos referidos, nem mesmo a todos os organizados em Portugal. Mas, quando o espírito voluntarioso de uma comunidade se une em torno de algo maior, marcar presença num destes eventos que seja já nos oferece a oportunidade de crescermos no processo contínuo de desafiarmos tempos que se nos apelidam de "difíceis".