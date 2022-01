Depois de, a pedido, ter escrito sobre "Coaching Pessoal", um novo pedido surgiu: "gostava muito de ler algo teu sobre objetivos, afinal estamos no início do ano e é sempre bom termos objetivos, certo?".



Aceitando o repto, apesar de um pouco reticente devido à minha escrita orgânica, comecei por escrever no título "objetivos" para me convencer a escrever, mas como interrogação, por acreditar, paradoxalmente, que os objetivos não são em si mesmos "o objetivo". Apesar de o objetivo inicial desta escrita ser escrever sobre "objetivos", tenho algumas dúvidas que esse seja o nosso ponto de chegada. Veremos.



Quando escrevo, como neste preciso momento em que os meus dedos ganham vida sobre o teclado, sinto que, como com os "objetivos", apesar de ser importante saber sobre o que escrevo (da mesma forma que é importante termos os nossos "objetivos"), parece ser ainda mais importante, pelo menos para mim, desfrutar da jornada para lá chegar, até porque o risco de chegarmos a um lugar bem diferente do delineado é grande. Por isso mesmo acredito na importância de aprendermos a fazer a jornada de forma presente, aproveitando cada curva e toda a paisagem que se nos apresenta antes de "lá" chegarmos.