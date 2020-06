E Agora? … Outra vez

Choque. Negação. Raiva. Negociação. Depressão. Aceitação. Exploração de possibilidades. Integração.

E repete.

Choque. Negação. Raiva. Negociação. Depressão. Aceitação. Exploração de possibilidades. Integração.

Todas as atividades que foram impactadas pela pandemia da Covid-19 passaram por este exercício. Primeiro, o efeito direto da doença Covid-19. Depois, o efeito secundário da doença económica.

Quase parece uma série de "burpees" numa qualquer Box de Crossfit que, depois de terminada e de nos deixar sem folego, se segue de uma série de "overhead squats".

Quando, em 1969, a psiquiatra Elisabeth Kübler-Ross desenvolveu os Cinco Estágios do Luto (negação, raiva, negociação, depressão e aceitação), provavelmente não considerou que os mesmos viriam a ser adaptados a ambientes mais empresariais e menos relacionados com as vivências de doentes terminais.

A verdade é que nos últimos meses temos assistido a um alto impacto negativo em grande parte do tecido empresarial em Portugal e, por conseguinte, nas equipas e nas pessoas que constituem as organizações que fazem parte desse tecido empresarial, maioritariamente constituído por micro, pequenas e médias empresas.

É papel de um líder reconhecer os diferentes estádios em que a sua organização, equipas e colaboradores se encontram para os ajudar a avançar para o patamar seguinte e, assim, navegar na curva da mudança que, por vezes, até o pode levar a um ponto mais alto do que aquele em que se encontrava aquando do "choque".

A criação de culturas de bem-estar nas empresas deixou de ser um objetivo escrito em programas de governação das organizações, sejam elas de que natureza forem. A criação de culturas de bem-estar passou a ser um desiderato do momento que temos vindo a viver e das aprendizagens que somos forçados a retirar nessa vivência.

O recurso a meios tecnológicos colaborativos que ofereçam aos colaboradores das organizações ferramentas que lhes permitam um maior equilíbrio entre a vida pessoal e profissional significa, não só, criar um espaço diversificado que permita o incremento da produtividade das pessoas, das equipas e das organizações, como também um fator chave no empoderamento dos colaboradores na melhor gestão da sua vida, conferindo-lhes a flexibilidade que permita que lidem melhor com séries imprevistas de "burpees" e de "overhead squats".

A incorporação, por parte das lideranças, de mecanismos que ofereçam às equipas e aos colaboradores maior autonomia na gestão do seu tempo parece ser um passo alicerçado em relações de confiança e de parceria que cada vez mais devem orientar as políticas de gestão de pessoas nas organizações, ao contrário das formas arcaicas de gestão apoiadas em políticas de controlo e comando.

Esta abordagem à gestão das relações laborais potencia, sempre que previamente as organizações se ocuparam de as criar, o reforço do vínculo das pessoas com a cultura, valores e propósito das organizações. Mas para que este caminho possa ser feito de forma colaborativa, não basta apregoar a implementação de novas ferramentas ou, sequer, de as criar só por si. Urge criar canais de comunicação verdadeiros em que todos possam expressar-se e ser escutados na construção das fases mais altas da mudança desejada: Exploração de novas possibilidades e integração. A máxima reinante parece ser: Mantenham todas as pessoas informadas.

As organizações que escolheram este caminho, quer as que já o faziam quer as que lhe reconhecem o mérito nesta fase, investem no crescimento dos seus colaboradores, oferecendo-lhes formas de melhor gerirem o seu tempo, de escolherem de forma mais eficiente o seu foco e de melhor gerirem a criação e renovação da sua energia. As organizações que seguem este caminho sabem que melhor autonomia e flexibilidade nas relações de trabalho potenciam mais produtividade, mas também sabem que as novas relações laborais ganham uma complexidade que antes era desconhecida. No mesmo "escritório" podem concorrer diferentes e incontroláveis fatores de distração, da mesma forma que a partilha de conhecimento informal também perde força. Trabalhar a partir de casa ou de onde quer que se esteja remotamente tem novos desafios, dado o número potencial de distrações e o afastamento físico dos colegas e dos naturais encontros casuais que permitem tratar e resolver certos assuntos.

É uma realidade complexa que não tem uma solução que a todos sirva por igual. Carece de partilha e de colaboração. E quando assim é, os locais de trabalho ganham o estatuto de locais com significado onde se quer voltar sempre mas apenas quando é preciso.

"Never let a good crisis go to waste" (Winston Churchill).

João Laborinho Lúcio, Coach credenciado pela ICF – International Coaching Federation