E agora? … Outra vez (Parte II)

A COVID-19 trouxe a pandemia. A forma como a pandemia foi gerida trouxe a crise. Uma crise económica e uma crise social. As decisões que levaram a este estado foram tomadas em contexto de alta incerteza e complexidade. Olhando hoje para os indicadores, somos levados a crer que não foram as melhores decisões. Mas à data em que foram tomadas, a informação era escassa, incerta e contraditória e não tomar decisões é um cenário pior do que tomar as decisões erradas. Números recentes apontam para o encerramento de mais de 40.000 empresas ligadas ao setor da restauração com a perda de mais de 150.000 empregos. Estes colossais números são apenas no setor da restauração. Parece ser um setor que vai ficar com muito pouco para ser restaurado.Mas se é verdade que o setor da restauração, como outros similares, tem grandes dificuldades de adaptação à crise por estar fortemente dependente da presença física dos seus clientes do dia-a-dia, muitos outros setores podem evitar contribuir para o engrandecimento daqueles desastrosos números.Assim sendo (a minha opinião), vou insistir por mais uns dias no tema "E Agora? … Outra vez".Para aqueles que ainda não se encontraram ou, antes da pandemia, ainda não se haviam encontrado com modernos modelos de liderança alicerçados em relações de parceria e colaboração, urge adotar novas práticas de gestão. Assim vai sendo defendido um pouco por todo o mundo tal como apontam dados recolhidos por vários projetos, socorrendo-me aqui de informação partilhada pela ferramenta da Cushman & Wakefielf, denominada "Experience Per Square Foot".Essas "novas" práticas podem, tão "simplesmente", ter por base três abordagens: Maior foco nas ligações interpessoais; criação de culturas de confiança; e desenvolvimento da empatia.O distanciamento social e o teletrabalho não têm que ser sinónimos de solidão ou de afastamento entre colegas ou da organização a que estes estejam ligados.Algumas das mais relevantes razões apontadas que levam as pessoas aos seus locais de trabalho são o contacto próximo com colegas de trabalho, a criação de momento de ganho e desenvolvimento de energia, a motivação e a inspiração. Para tal, remota ou presencialmente, importa garantir que as equipas continuam ligadas umas às outras e que a comunicação entre elas flui de forma natural.O ganho e desenvolvimento de energia de cada um passa, muitas vezes, também pelo espírito saudável de camaradagem que as empresas procuram criar, ganhando especial relevo a noção da existência de uma marca interna que importa cuidar. A forma como as organizações querem ser vistas pelos seus clientes deve ser coerente com a forma como os seus colaboradores percecionam essa mesma mensagem. Como defende, e muito bem, João Campos no seu livro "Marca Positiva – Um olhar sobre as marcas, as pessoas e a felicidade", "as marcas podem assumir um papel positivo, neste caso útil e relevante, sem prejuízo dos seus objetivos comerciais ou desígnios institucionais". Umas das formas cada vez mais correntes de como as marcas podem ter esse contributo positivo passa também pela forma como elas se relacionam não apenas com os seus clientes mas também com os seus "clientes internos", os seus colaboradores.Por isso mesmo é que os colaboradores procuram motivação e inspiração dentro das organizações nomeadamente nas lideranças, o que parece levar à necessidade de uma mudança de abordagem na liderança, deixando cair velhos padrões de controlo e comando.É aqui que as relações de confiança ganham especial destaque, sendo essas relações de confiança a chave-mestra das lideranças focadas em relação colaborativas e de parceria, em que os ganhos da autonomia, interdependência e responsabilização são fatores de sucesso das equipas e das organizações. O teletrabalho ou trabalho à distância precisa desta alavanca da confiança para que os resultados possam ser ainda melhores do que os obtidos em regimes mais convencionais de prestação do trabalho. A "sentença" de que "se eu não te vejo a trabalhar é porque não estás a trabalhar" deve passar a ser letra morta. Não nos devemos esquecer que, como afirma Jeff Bezos, CEO da Amazon, citado por João Campos, "a nossa marca é aquilo que as pessoas dizem sobre nós quando não estamos presentes".Importa, contudo, ter presente que confiança é uma palavra onde cabem milhares de conceitos, pelo que, também aqui, todos devem conhecer e respeitar os diferentes referenciais do que significa para cada qual uma relação de confiança. É no diálogo, comunicação aberta e partilha livre que estes referenciais individuais ganham a força de quadros de referência coletivos que todos conhecem e respeitam.Perceber que cada indivíduo pode viver a mesma situação de forma diferente, é sinal de que está criada abertura para a diversidade e também que as organizações são espaços para relações empáticas. Uns trabalham a partir de casa. Outros estão em casa onde também têm que trabalhar. Os primeiros, provavelmente, desejam continuar a gerir a flexibilidade que o trabalho remoto lhes confere sem que isso implique perda de produtividade. Os segundos, podem estar desejosos de regressar aos seus locais de trabalho. As organizações do momento acolhem ambas as realidades e sabem delas tirar o melhor proveito porque desenvolveram políticas de comunicação eficientes, com espaço para a curiosidade, tendo colocado o julgamento em quarentena.É chegado o momento de todos trabalharmos dentro das organizações, sejam elas de que natureza forem, olhando para os objetivos comuns. O que pode ser feito à força, motivando ou inspirando. Só os dois últimos caminhos criam a oportunidade de todos contribuírem e de todos terem um papel de liderança criando-se, assim, ganhos maiores à soma das partes.João Laborinho Lúcio, Coach credenciado pela ICF – International Coaching Federation.