De que cor são os teus sapatos?

A pandemia começou com cores da esperança. As cores do arco-íris. As cores de que "tudo vai ficar bem". Eram sete as cores que nos indicavam o caminho da esperança e de que, quando a curva começasse a descer, haveria um dia melhor.

Volvidos cerca de quatro meses, tudo se resume ao preto e ao branco.

Olho para a capa do álbum "The Dark Side of the Moon" e só me faz sentido a contra capa em que a força pujante da esperança carregada de cores se debate com a inversão da forma para de lá sair apenas um raio de luz pálida a atravessar o vazio.

No instrumental dos Pink Floyd escutam-se mensagens gritadas em vozes que as ruas acolheram: "Any colour you like". Será?

O confinamento ofereceu-nos a necessidade de parar. A bem ou a mal, todos parámos. Mesmo os que tudo tiveram para fazer, pararam de fazer o que faziam ou pararam de fazer como faziam. Todos parámos. Mas para quê? Para de lá sairmos com vontade de recriar o que havíamos deixado, por mau que isso fosse?

A Declaração Universal dos Direitos do Homem dispara logo no seu artigo primeiro que "Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade".

Uma igualdade que emerge da aceitação das diferenças de cada um. Quanto maior a capacidade de aceitação das diferenças maior o caminho para a igualdade que a razão e a consciência humanas fazem emergir.

Assim podia ser nas ruas e nas casas. Nas fábricas e nos escritórios. Aceitarmos as diferenças para que todos nos possamos tratar como iguais. Numa relação de parceria construtiva em direção às cores vivas que brilham adiante.

Durante o momento em que as nossas liberdades foram atiradas para estados de emergência e de calamidade, criámos o tempo e o espaço para sermos livres. Para sermos criativos. Para sermos mais quem somos e menos quem achamos que devemos ser.

Fomos livres para estarmos próximos das nossas famílias e, estando distantes, de nos querermos manter ligados a quem mais gostamos. Fomos criativos na forma como aproveitámos o nosso tempo e desenvolvemos habilidades que há muito queríamos pôr em prática. Fomos livres na forma como escolhemos o que vestir a cada momento. Não me refiro apenas às pantufas e aos pijamas, pois muitas foram as correntes que nos ensinaram a estarmos "vestidos" em casa. Fomos criativos na forma como gerimos o trabalho, a escola, a profissão, a família, o nosso corpo e a nossa mente. Nem sempre foi fácil. Nem sempre foi bem feito. Mas tentámos. Deixámo-nos ser quem somos. Ninguém estava a ver.

Nem tudo foi ou vai ser fácil, mas algo nos foi colocado no caminho. Talvez até tenha sido o caminho que nos foi posto adiante como fonte de aprendizagem.

Desconfinamos. Abriram-se as portas para sairmos e já as cores se guerreiam. Já voam pedras sobre autocarros, já nos falta o ar, já corremos na roda sem fim, ocupando-nos em estarmos ocupados.

A criatividade na escolha da cor dos nossos sapatos foi substituída pelos favores de outrora. A forma como trabalhamos volta a ser o que era, mesmo sabendo-se agora que o que era já não tem que ver com quem se é. Preocupamo-nos em criar o "neomau" antes de deixarmos emergir o novo bom.

O que seria se pudéssemos escolher livre e criativamente a cor dos nossos sapatos e levarmos essas cores para tudo quanto fazemos? O que seria se as cores dos nossos sapatos pudessem cruzar-se na rua ou em casa com as cores dos sapatos dos outros?

A crise pandémica, pouco importa a forma como foi gerida politicamente, trouxe-nos mudanças com que não contávamos, mudanças essas ainda em fase de gestação.

Se a adaptação é a melhor forma de reagirmos às mudanças, adaptemo-nos a quem somos e sejamos criativos diariamente para que possamos, a cada dia que passa, ser mais quem somos e menos o que os outros querem que sejamos.

Como podemos gritar pela autodeterminação dos outros quando nem ao ouvido nos dizemos quão livres e criativos podemos ser?

Disseram-me um dia, quando exercia como advogado, que as minhas meias eram a minha tela, a minha forma de expressão. Quando suspendi a atividade como advogado e fui procurar algo que me faz sentir mais presente neste mundo, a mesma pessoa disse-me: "agora que tens a tela toda, como te vais pintar?"

Ainda hoje não sei a resposta toda, mas não passa um dia em que não vá espreitar o estojo dos lápis de cera da minha filha.

A verdade é que hoje, quando sair, vou levar as minha sapatilhas amarelas.

João Laborinho Lúcio – Coach credenciado pela ICF – International Coaching Federation