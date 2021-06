Para onde?

"O cansaço por vezes é só isso mesmo, o cansaço", escutei recentemente. E se vem, se nos visita, se é na nossa casa que quer repousar, há que o saber receber com o mesmo carinho com que se recebe um viajante que nos pede por um pouco de água.

Saí feito caracol com a casa às costas. O destino era aquele que se ia desenhando à minha frente quase como se ele, o destino, tivesse vontade própria e eu apenas tivesse que lhe seguir o comando. Quase como a escrita acontece aqui. Limito-me a cumprir a ordem que me chega de um lugar desconhecido e deixo os "braços" curvos imprimir força na fita de tinta que grava cada letra na folha de papel que imagino a desenrolar-se à minha frente, tal como a estrada que ia passando por baixo do meu caminhar.



O cansaço, o cansaço psicológico e físico dos dias que o haviam antecedido aconselhou à não tomada de decisão, ao deixar rolar e a confiar que um caminho se haveria de criar e de dar razão a esse cansaço. Bendita a hora em que o corpo sinalizou a urgência de parar. Em parar para não ficar parado. Em parar para não fazer parar.

Já são muitas as linhas escritas nas expressões do rosto que gritam sinais de alerta, desta feita, escutados por dentro e por fora para que a viagem possa continuar, mesmo quando escolhemos parar.