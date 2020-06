Na recente "The Global Coaching Conference: Coaching Psychological and the Climate in times of change", organizada pela The British Psychological Society, numa muito interessante apresentação da autoria de Reinhard Stelter, Professor da Universidade de Copenhaga, fui apresentado à escrita de Byung-Chul Han. Foi com especial atenção que escutei o Professor Dinamarquês quando citava o filósofo e ensaísta Sul-Coreano: "Um dia no futuro, talvez venha a existir uma profissão conhecida como o "ouvinte". Por um preço, o ouvinte oferece um ouvido ao outro. As pessoas irão a um ouvinte porque quase já não há quem os oiça".

Quão interessante é esta abordagem às relações humanas numa época em que passamos o dia "ligados" uns aos outros, a escrever e a dedilhar palavras umas atrás das outras, a clicar em botões de "publicar" imagens infinitas, ora estáticas ora em movimento, e em que sonhamos ainda com aquele momento em que gritamos palavras uns aos outros, num imenso esforço vocal para nos fazermos ouvir, entre brindes e gargalhadas de quem voltou a abraçar-se.

Interessante, ainda, notar a profundidade da afirmação de Han neste nosso novo mundo feito de "webinars" constantes em que falamos para uma micro câmara, tendo-nos como espetadores da nossa intervenção, imaginando um mar de gente do outro lado do nosso ecrã.

Não é, contudo, a este mundo digital que devemos apontar baterias como causa da necessidade da criação dessa "nova" profissão de "ouvinte". Bem notado, os meios tecnológicos com que comunicamos são isso mesmo, meios. Algo que está no meio. Não é causa nem é consequência. É o que é. Como tudo, aliás.

E sendo tudo o que é, como é a qualidade da nossa presença? Que escolhas fazemos quanto à forma como queremos estar presentes? Como queremos estar? Como queremos estar do outro lado de um "webinar", do outro lado de uma fala, do outro lado das relações que cultivamos? "Do outro lado" que, neste caso, pode ser o mesmo que dizer: estar ao lado. A qualidade da nossa presença pode ditar isso mesmo. Estarmos do outro lado ou estarmos ao lado.

Quantas vezes teremos participado de reuniões em que um ou vários dos presentes estão mais ausentes do que reunidos? Quantas vezes entrámos em gabinetes para uma conversa e quem nos recebe nos empresta apenas uma pequena parte de si? Quantas vezes teremos sido nós os sujeitos ativos dessas formas de estar?

Onde nos deixa a qualidade dessas presenças no eixo das relações que criamos ou julgamos criar? Ao lado ou do outro lado? E esse lugar que ocupamos deixa-nos mais perto ou mais longe de onde queremos, realmente, estar?

Os já aqui citados Daniel Goleman e Richard J. Davidson escreveram em "Traços Alterados" que "o significado simbólico do contacto ocular, de pormos de lado o que estamos a fazer para nos ligarmos, reside no cuidado, no respeito e mesmo no amor que indica. Uma ausência de atenção em relação àqueles que estão em nosso redor envia uma mensagem de indiferença. Estas normas sociais da atenção às pessoas que estão connosco mudaram silenciosa e inexoravelmente".

Esta é uma escolha que podemos fazer em tudo quanto nos rodeia. A escolha da qualidade da nossa presença. Quer estejamos a falar de uma reunião presencial ou remota, de uma conversa cruzada na rua, ao assistirmos a uma formação presencial ou à distância, mesmo quando não nos estão a ver.

Na verdade, além das "normas sociais" referidas por Dan e Richie, a verdade é que a qualidade da presença é, antes de mais, um compromisso connosco, um compromisso com as nossas escolhas. Se escolhemos estar, estejamos. Se escolhemos não estar, não estejamos, estando, antes, onde escolhermos querer estar. E mesmo quando estamos por escolhas que não foram, na essência, nossas, podemos sempre escolher a qualidade da presença com que queremos estar. E na qualidade dessa presença, estamos também a fazer outra escolha. A escolha de ficarmos onde estamos ou de nos desafiarmos a ir mais longe.

Ritch Litvin inicia sempre as suas formações com um desejo sobre a qualidade da presença de quem o escuta. Diz: "Escuta para o insight e não para concordares: A maior parte do tempo nós escutamos para concordar. Escutar para o insight é como ouvir música, onde te deixas levar por ela. Estás presente. A chave é escutar para o insight. O teu insight, não o meu".

A definição de uma intenção para qualquer interação que escolhamos ter, faz parte da qualidade da nossa presença, e escolhermos estar em escuta, sem julgamento, sem que estejamos sistematicamente em busca da concordância ou da discordância, mesmo podendo concordar ou discordar, permite-nos aceitar melhor o que o outro terá para nos dizer da mesma forma que lhe damos o espaço para que ele nos diga o que tem para nos dizer, pois o "falador" sabe que o "ouvinte" lhe ofereceu um espaço seguro para que se expresse livremente. E, ao que parece, a livre expressão ainda é um sonho, nas ruas, nas relações ou nas organizações.

Escuta.

Escuta João.

João Laborinho Lúcio, Coach Credenciado pela ICF – International Coaching Federation