Uma questão de ética

Kant definiu-a assim: age de tal modo que a máxima da tua vontade possa ser sempre considerada como um princípio de legislação universal.

Bom seria se todos, sempre, assim andássemos. Bom seria se, com Hegel, nos "limitássemos" a ser pessoas e a agir como pessoas. Mas assim não é. E talvez assim não ser faça parte daquilo a que chamamos vida. Mas para que a vida o seja, a ética é, e será sempre, convidada de honra. Ora para ser bem recebida, ora para ser mal tratada. Por vezes é ela quem nos indica a "mesa de jantar" para a qual queremos ser convidados. Pois a ética permite-nos saber por onde ir e o que evitar, embora nem sempre o caminho seja claro, isento de desvios construídos à força de empurrões.

Olhamos as páginas dos jornais, que se vão mimetizando numa procissão de comunicados, e vemos médicos sem cara, jurando, de forma hipócrita, Hipócrates. Advogados sentados nos seus bancos, alguns de jardins outros de réus. Jornalistas que rapidamente passam de Flor a poderoso. Políticos ou famílias políticas que se amontoam em ciclos, semicírculos e hemiciclos. E vemos a magistratura que cuida da cega da justiça de olho bem aberto nas costuras de uma cirúrgica operação.

Se é verdade que as páginas dos jornais nos relatam este mundo (que há de ser decidido nas páginas dos arestos), a outra verdade que estas notícias nos entrega é que há um caminho de segurança que é feito com base em códigos de ética que permitem que estes casos o sejam. É a existência de regras éticas (e é só de ética que falamos hoje) que permitem que estes casos o sejam. Que nos permitem perceber que há limites e que esses limites foram ultrapassados. Que nos permitem "julgar", com o nosso olhar ferido atirado para as bancas dos jornais, todos estes comportamentos.

Felizmente que as profissões reguladas têm os seus códigos de ética. Sejam eles os estatutos, os códigos deontológicos, os códigos de conduta. Não significando ética (conjunto de princípios de boa conduta) e deontologia (código de conduta de uma profissão) exatamente o mesmo, ambas emprestam conteúdos que constroem uma civilização, uma comunidade, uma profissão, uma organização, uma equipa, uma família, uma pessoa.

Também por isto, todos nós, cidadãos, ficamos felizes e podemos criar um sentimento de segurança ao sabermos que tanto na medicina, como na advocacia, no jornalismo, na política e na magistratura, para citar apenas algumas profissões, existem códigos de ética, de conduta, deontológicos.

Todos estes códigos, cheios de direitos e repletos de deveres, criam a segurança dos cidadãos que a todas estas profissões recorrem. E mesmo sabendo que haverá sempre violações das regras ali refletidas, sabemos também que só há violações porque ali foram plantadas regras que nos ajudam a crescer enquanto "clientes" daquelas profissões.

E como é no coaching? Eis que a quarta-feira continua a alimentar-se de questões (lembram-se do acordo que fizemos nas primeiras quartas feiras desta crónica?).

O coaching não é uma profissão regulada em Portugal. Por isso não tem o seu código de ética aplicável a todos os coaches que dizem praticar o coaching. O que se aplica então? Segundo a DECO (Público, 5/3/19), "não existe nada que não tenha uma regulação. O que acontece é que para algum determinado tipo de modelos de negócio existe regulamentação específica que incide sobre o mesmo".

Se é verdade que a profissão de coaching ainda não está "especificamente" regulada em Portugal, também é verdade que, nestas páginas, fizemos um acordo crónico. Dissemos que sempre que falássemos de coaching o faríamos referindo-nos àquele que segue o quadro de referência da International Coach Federation, segunda a qual "coaching é a criação de uma parceria com o cliente, com base num processo estimulante e criativo que o inspire a maximizar o seu potencial pessoal e profissional".

Como o compromisso da ICF é que o coaching seja parte integrante de uma sociedade próspera e cada membro da ICF represente a mais alta qualidade do coaching profissional, a ICF assumiu, há muito, a existência de um Código de Ética que se aplica a todos os seus membros. Significa isto que os membros da ICF, que escolhem um coaching profissional, rigoroso e ético, escolhem cumprir regras claras para com os seus clientes, a sua prática e profissionalismo e para com a sociedade em geral.

"Como um Profissional da ICF e de acordo com os Padrões do Código de Ética da ICF, eu reconheço e concordo cumprir as minhas obrigações éticas e legais com o(s) meu(s) Cliente(s), Patrocinador(es), colegas e o público em geral. Se eu não cumprir qualquer parte do Código de Ética da ICF, eu concordo que a ICF, a seu exclusivo critério, poderá responsabilizar-me pela minha forma de agir. Concordo que a minha responsabilidade para com a ICF, por qualquer incumprimento, poderá incluir sanções, como formação de coaching adicional obrigatória, outro tipo de formação, a perda da Filiação da ICF e/ou das minhas Credenciais da ICF".

É a esta mesa que eu quero jantar.

João Laborinho Lúcio – Coach membro da International Coach Federation