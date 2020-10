Só as equipas melhor sucedidas têm acesso à "Liga dos Campeões". O que leva então essas equipas ao sucesso? Will Schutz é claro: " o elemento humano". Está dito e até talvez devesse terminar este texto aqui. Desenvolver sobre tão assertiva resposta pode dar espaço a interpretações menos ricas. E como diz Botton, de mão dada com Montaigne, tentando ambos consolar-nos acerca da inadaptação intelectual, "torna-se tentador citar autores quando eles exprimem precisamente os nossos pensamentos mas com uma clareza e precisão psicológica que não somos capazes de conseguir". Assim sendo, em complemento ao que tenho vindo a escrever sobre viagens interiores e o seu profundo impacto no sistema em que nos integramos, mas de forma bem mais tangível, pois é claramente direcionado para as lideranças e para as equipas neste contexto complexo e incerto, "a nova consciência que se mostra necessária para resolver tantos problemas pessoais, profissionais, internacionais e organizacionais é, acredito eu" (já agora, eu também), "autoconsciência e autoconhecimento, o que está diretamente relacionado com autoestima" (Schutz).

Ora, é neste contexto de autoconsciência, necessidades interpessoais e autoestima que pode estar o segredo do acesso à "Liga dos Campeões". Importa, então, ressaltar a capacidade das equipas e das organizações em acolher quem chega e quem já lá está, nos seus diferentes momentos e contextos, e a de garantir o contacto constante entre colaboradores, mantendo a distância de segurança, o que, neste caso, é uma distância de proximidade. Mais do que nunca, dado o contexto do novo equilíbrio entre a vida familiar e profissional, entre o trabalho presencial e o trabalho remoto, o fenómeno da inclusão mostra-se determinante para o sucesso das relações em equipa. O sentido de pertença ao grupo, a identificação das necessidades, do potencial, da motivação e da cultura organizacional surgem, "acredito eu", como um primeiro passo que garante um espaço e um tempo de qualidade que os talentos escolhem viver. O seu oposto é o ambiente tóxico que alimenta apenas egos que vivem agarrados ao cérebro arcaico da liderança de controlo e comando, mostrando o seu poder com os famosos sinais exteriores, acrescentando cavalos à potência da sua existência. O raciocínio e a logica não são binários. Mas podemos deixar aqui os extremos e construir no meio a sociedade que se deseja … como ponto de partida para evoluir.

O sentimento de pertença, o alinhamento com os valores, com o propósito e o fomento de motivadores internos (a cenoura continua a ser usada apenas para quem vê os outros como burros), estão emparelhados com uma cada vez maior necessidade de políticas de prevenção dentro das organizações. Todos os dias somos visitados por chamadas de capa na imprensa diária sobre a insegurança psicológica que reina nas organizações. O termo "burnout" entrou no léxico das organizações. Mas terá entrado nas suas medidas de prevenção? Cada vez mais as organizações, na definição das suas regras internas (que oferecem segurança aos seus colaboradores) sobre o papel de cada colaborador na organização e o papel de quem lidera, adotam políticas de segurança psicológica através do recurso a profissionais qualificados nesta área, no caso, com recurso a psicólogos. A prevenção que urge implementar nas organizações não se fica pela segurança psicológica, envolvendo também uma gestão adequada de conflitos, garantindo o confronto de ideias, e a tomada de consciência de quem se é na organizações e o que é esperado de si em função dos meios disponíveis. Abordagens erráticas e de comando não contribuem para a noção de reconhecimento que os talentos procuram. O reconhecimento de quem são, com as suas idiossincrasias, garante climas de respeito e de filiação à equipa e à organização.

Esta forma de incluir e de garantir climas de respeito, cria a confiança e a abertura para fazer emergir a criatividade e para se liderar a caminhada com propósito. Quando todos são dignos de confiança, todos se sentem reconhecidos como pessoas únicas que são. O propósito coletivo surge como agregador da individualidade, os objetivos com significado surgem à superfície, e o alinhamento de cada pessoa com o coletivo, no respeito da sua individualidade, torna-a mais produtiva gerando melhores resultados individuais e coletivos. É nesta fase de abertura que as equipas se sentem mais próximas, mesmo quando estão a trabalhar remotamente, evitando o já cansativo uso de "máscaras", aumentando os seus níveis de confiança, quer pelo desenvolvimento do seu autoconhecimento, quer por saberem estar num clima de colaboração e de respeito em que o erro é aceite como oportunidade de aprendizagem. Confiar em si, confiar no outro e confiar na situação que os envolve requer lideranças de pessoas que representam o "elemento humano". São estes líderes que não se esquecem do ensinamento de Freud, segundo o qual o nível de desenvolvimento de uma equipa mede-se pelo nível do elemento inferior da equipa.

Will Schutz abre o seu livro "O Elemento Humano" com a citação com que encerro o meu escrito de hoje: "No final do dia todos os negócios podem ser reduzidas a três palavras: pessoas, produto e lucro. As pessoas vêm primeiro. Se não se tiver uma boa equipa, não se pode fazer muito com o produto e com o lucro" (Lee Iacocca).

Melhores pessoas fazem melhores equipas. Melhores equipas fazem melhores organizações. Estas são as empresas que se superam e levam a "taça" para casa.