As guerras perto de nós

Este nosso sectarismo mediático de indignação à la carte é, em abono da verdade, triste. Porque não deveríamos valorizar ou quantificar a perda de uma vida humana em função da geografia onde esta ocorre, mas, ao invés disso, devido ao seu valor intrínseco e único.

Desde que a Rússia tomou a decisão de invadir militarmente a Ucrânia, a atualidade mediática tem sido preenchida e dominada com as notícias sobre esta agressão. Todos sabemos que a proximidade presta um papel fundamental e importante para a nossa perceção relativamente aos inúmeros conflitos que existem um pouco por todo o globo. Perceção essa que nos é trazida pelos media e a voragem mediática, que leva a que um assunto tenha uma alegada prioridade sobre outro.

