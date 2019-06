Exmo. senhor presidente, vai uma selfie?

Sinceramente parece-me o único pedido que posso fazer a sua excelência. Numa altura de morte, crime e violência contra as mulheres e crianças do nosso país, não posso pedir ao senhor presidente, representante máximo de Portugal, juntamente com outras associações, uma audiência, sem ser "chutada" para canto para discutir "tal tema" tão "desagradável". A audiência que me dispõe é com os seus assessores, pois imagino que sua excelência, pelo qual sempre tive o maior respeito, não tenha tempo para ouvir as mulheres vítimas do crime que mais mata em Portugal! Somos o único país em que as mulheres correspondem ao maior número de homicídios ocorridos pelas mãos dos seus ex companheiros ou companheiros. Somos o país em que as crianças não têm estatuto de vítimas destes "agressores", destes pais biológicos. Somos o país que dá a guarda a estes mesmos agressores! Somos o país onde e através de acórdãos as crianças são entregues em regime de guarda partilhada aos seus carrascos!

Morrem 3 mulheres por mês e sabemos quantas crianças já ficaram órfãs? Tantas! Todos estes assuntos, este núcleo da vida familiar do nosso país, necessita da sua máxima atenção. São estes pilares que constituem toda uma sociedade. E senhor presidente, a nossa está podre! Mais que a sua atenção, das suas palavras e considerações precisamos de ações! Vivemos num Portugal bárbaro a nível judicial, na forma como trata as vítimas, que já são tantas condenadas por este estado que sua excelência representa. Gostava de saber, porque é que o senhor que recebe toda uma classe dos mais variados sectores, não nos recebe? Quais são as ações que sua excelência toma para verificar a forma perversa como funciona este sistema? Já que não lhe posso pedir uma audiência para tais matérias, talvez lhe possa pedir uma audiência para tirar uma selfie? Afinal com uma selfie, fica sempre bem na fotografia e de preferência sem temas "inoportunos" pelo meio! Peço também que tire cinco minutos para ler este artigo, se não for pedir demasiado!