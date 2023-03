Em maio de 2024, depois de termos celebrado os 50 anos da "Revolução dos Cravos" e, espero eu (mas sentado, porque a esperança é pouca), também os do igualmente mítico "1º de Maio em Liberdade", teremos eleições para o Parlamento Europeu.





De acordo com os dados fornecidos pela PORDATA, em 2019, data das últimas eleições para aquele órgão institucional, tal como já antes havia acontecido, salvo nos dois primeiros anos (1987 e 1989), nos anteriores actos eleitorais para esse órgão da União Europeia, foi muitíssimo baixa (30,73%, valor que corresponde a uma abstenção de 69,27%) a percentagem de votantes em Portugal.





Mais crónicas do autor Há 24 minutos Por uma União Europeia Federal (25) É muito mais fácil aos regimes ditatoriais e, em geral, aos regimes em que os anseios e as preocupações das populações não são atendidos, embarcar em aventuras militares como invasões ou desconsiderar o combate a pandemias. 26 de fevereiro Por uma União Europeia federal (23) Acontece, porém, que, ao contrário dos amantes da guerra (warmongers), eu quero a paz, sendo que, todavia, não quero a paz dos cemitérios ou a da cedência aos desígnios e aos interesses dos intolerantes, dos prepotentes, dos especuladores e dos fautores da guerra. 19 de fevereiro Por uma União Europeia federal (22) Muito gostaria eu, que sou assumidamente uma pessoa de esquerda (de uma das várias esquerdas), que todas as pessoas de esquerda, ao agir (e a pensar) tivessem sempre presente esse valor ético corporizado nessa palavra em língua inglesa - decency. Mas isso está bem longe de constituir uma prática habitual e quotidiana. 12 de fevereiro Por uma União Europeia federal (21) O risco de eclosão de uma Terceira Guerra Mundial é cada vez maior e isso está a acontecer porque todos nós, por todo o Planeta (...) estamos imersos numa campanha de desinformação tão bem orquestrada como eu nunca vi. 04 de fevereiro Por uma União Europeia federal (20) Como se os níveis de dureza e de crueldade desta guerra não se encontrassem já em patamares tão elevados e tão dolorosos. E tão eticamente inaceitáveis. Mostrar mais crónicas

E, como também é habitual, nessas campanhas eleitorais muito pouco ou quase nada foi debatido acerca da União Europeia, e, o que, de igual modo, já está a acontecer quanto a estas de 2024, são os assuntos de natureza nacional - e as chamadas "leituras nacionais" dos resultados - que ocupam (e preocupam) as atenções de toda a gente.O que é profundamente lamentável quando é sabido (se calhar não por todos) que, como acontece com os demais Estados Membros da União Europeia, o essencial da legislação em vigor no nosso país, bem como o modo como a mesma é aplicada, têm origem nos organismos institucionais dessa União, incluindo o Tribunal de Justiça, cuja jurisprudência está na origem da actualmente muito debatida questão da proibição da utilização dos metadados na investigação criminal e na obtenção de informação por parte dos serviços secretos. E o mesmo acontece com a definição dos principais objectivos estratégicos a alcançar e dos meios a ser usados para atingir esses objectivos.O que significa que é mínimo (de facto, virtualmente nulo ou inexistente) o escrutínio que os povos europeus exercem sobre essas decisões que moldam as suas vidas, às vezes até aos mais ínfimos detalhes.E isso é profundamente lamentável - e não é algo que seja do meu agrado.É muito mais fácil aos regimes ditatoriais e, em geral, aos regimes em que os anseios e as preocupações das populações não são atendidos, embarcar em aventuras militares como invasões ou desconsiderar o combate a pandemias. Obviamente, estou a referir-me principalmente à Federação Russa e à China, mas esses não são os únicos Estados aos quais essa minha conclusão se aplica.Em suma, não me sinto confortável numa União Europeia em que é diminuto o controle que os cidadãos exercem ou podem exercer sobre aqueles que, em nome do mandato popular emergente de eleições, tomam decisões, muitas vezes erradas e/ou indevidamente fundamentadas, que, de um modo definitivo e bem marcante, influenciam a minha vida e das vidas de todos nós.Como sempre, há mais do que uma forma de abordar esse problema e todos os demais resultantes da existência e do modo de funcionamento da União Europeia, sendo que uma delas se traduz no abandono dessa estrutura institucional ou, numa versão ainda mais radical, o provocar da sua implosão e completa destruição, com o retorno à plena soberania dos Estados nacionais, soberania essa que, diga-se de passagem, nunca foi plena, mesmo para os grandes países - Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Espanha -, especialmente depois do final da Segunda Guerra Mundial. Isto para não referir a Polónia que só é um grande país, com um mínimo de influência, depois de ter integrado a União Europeia.Uma tal solução conduziria inevitavelmente à destruição do Estado Social em todos os países europeus em que o mesmo foi implementado, e ao total desaparecimento da Europa (e de todos os países europeus, integrantes ou não da União Europeia) enquanto entidade politicamente relevante no que respeita à escolha dos caminhos a trilhar pela Humanidade face aos problemas - sejam eles mundiais, regionais ou locais - que assolam o planeta.Claro que actualmente e muito particularmente desde que, a mando do ditador Vladimir Putin e dos seus capangas, foi desencadeada a invasão da Ucrânia pelas tropas da Federação Russa, a União Europeia e os Estados Membros que a compõem - e o mesmo acontece com o Reino Unido que dela se auto-excluiu (com os resultados negativos que são perfeitamente visíveis, mesmo para os menos atentos) - acabaram por se tornar totalmente irrelevantes nessa definição desses rumos a seguir a nível mundial.Mas o desaparecimento da União Europeia tornaria tudo ainda pior.Atente-se no que teria acontecido durante a pandemia se não tivesse existido uma compra global das vacinas para o Covid-19 e se cada Estado tivesse de as comprar individualmente às empresas farmacêuticas.Por alguma razão se está agora a defender que a compra de munições aos fabricantes de armamento (para fornecer à Ucrânia e para abastecer os exércitos nacionais dos Estados Membros) seja feita pela União Europeia.Sempre a título de meros (mas muito relevantes) exemplos, recordo aqui como são muito elevados os custos de funcionamento de serviços de saúde minimamente aceitáveis, ou de escolas que não sejam meros armazéns nos quais as crianças e os jovens são depositadas enquanto os pais e outros responsáveis pela educação dos mesmos estão ocupados com outras actividades, ou da investigação científica tão necessária para melhorar a qualidade de vida das populações em geral.E, a outro nível, relembro que a produção, seja ela agrícola ou industrial ou na área das pescas, se torna mais eficaz, nomeadamente em termos de qualidade e de custos, se for realizada em grande escala e tendo como destinatário um mais extenso mercado de consumidores.Ou ainda que, sempre devida e efectivamente controlados, os agentes policiais e os serviços de informações - e até os sistemas judiciais e judiciários -, garantem, com mais eficácia, uma mais ampla segurança e uma maior tranquilidade à vida das pessoas e à actividade comercial necessária a essa vivência e ao sustento dos membros da Comunidade.Não tenho, portanto, qualquer dúvida quando afirmo que a existência da União Europeia é indispensável para a preservação dos valores humanistas e sociais que são a base da chamada cultura democrática e que dão estrutura e consistência às Sociedades que se organizam segundo o modelo do Estado de Direito, mas também à vida quotidiana das pessoas que fazem parte dessas Comunidades, das quais nós portugueses fazemos parte.Impõe-se, todavia, combater, com grande intensidade, aquilo que, em tempos foi designado por défice democrático da União - expressão que, a meu ver não inocentemente, desapareceu dos discursos dos agentes políticos, tanto a nível nacional como europeu.É que o facto de os deputados que compõem o Parlamento Europeu serem escolhidos directamente através de eleições gerais em que votam os cidadãos de todos os Estados Membros da União, embora o tenha mitigado (mas pouco) não eliminou esse problema. Até porque são ainda muito poucos os poderes efectivos detidos por esse Parlamento.Mas, pior um pouco, em minha opinião, insisto, enquanto os cidadãos europeus tratarem essa eleição como mais uma eleição nacional, essa mitigação do défice democrático da União Europeia será sempre diminuta ou virtualmente inexistente.Claro que é essencial e indispensável proceder à denúncia e ao combate às violações da Democracia e do Estado de Direito que são praticadas a nível de cada um dos Estados Membros, já que a Democracia e o Estado de Direito são construções culturais muito frágeis - e são conquistas da Humanidade que não são de todo irreversíveis - e o seu enfraquecimento num qualquer País constitui a fragilização e contribui para a destruição do sistema democrático europeu no seu todo, e para o enfraquecimento, a nível planetário, das forças e das organizações democráticas.Porque, realmente, há muitas formas de destruir a Democracia e o Estado de Direito e, tal como em tudo o resto na vida, no começo são dados apenas pequenos passos, aparentemente insignificantes.E, infelizmente, em Portugal são já demasiados os casos que podem ser apontados, dos quais destaco aqui apenas os seguintes: é impensável que um membro do Governo não conheça os limites dos seus poderes e interfira, com uma leviandade completamente injustificável, nas áreas de competência de Órgãos de Soberania legitimados pelo voto popular, tal como é totalmente inaceitável que direitos reconhecidos no Ordenamento Jurídico do País, como são os casos do direito à gestação de substituição e à interrupção voluntária da gravidez, nos casos em que a legislação em vigor o permite, não estejam a poder ser exercidos ou por falta de emissão, há mais de um ano, de um regulamento, ou por deficiências dos centros de saúde onde esses actos e os actos preparatórios deveriam ser realizados (já agora, recordo que é legítimo aos profissionais de saúde exercer a sua objecção de consciência, mas que o SNS não dispõe desse direito).Todavia, repito, essa denúncia e esse combate pode e deve ser feito sem descurar a igualmente imprescindível construção das estruturas institucionais que dão corpo à ideia da Europa Democrática na qual a trilogia Liberdade, Igualdade, Fraternidade (Solidariedade) não constitua um mero slogan retórico, totalmente vazio de conteúdo e que serve apenas para enfeitar discursos que na verdade são ocos e inconsistentes.Se continuarmos a trilhar este caminho, não iremos longe. Nem nós portugueses, nem os outros.