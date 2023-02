Por uma União Europeia federal (23)

Passado que está um ano desde o dia em que as tropas da Federação Russa, a mando do déspota Vladimir Putin e dos seus capangas, invadiram a Ucrânia, o que para alguns (especuladores e fabricantes de armamento) é motivo de comemoração, gostaria de começar por afirmar que não sou e nunca fui um pacifista. Também eu, como outros, acredito nas virtudes do princípio exposto pela primeira vez por Publius Flavius Vegetius Renatus, cidadão romano que viveu no século IV depois de Cristo e que, apesar de escrever sobre essas matérias, não se identificava como militar, a saber: si vis pacem para bellum.