Por uma União Europeia federal (20)

Não satisfeito com os tanques Leopard 2, M1 Abrams e Challenger 2 que, para além dos mísseis de longo alcance americanos, que vai receber, Zelensky insiste que quer aviões de combate (caças). Como, aliás, vem pedindo (se não mesmo exigindo) desde o início do conflito, e, se conseguir alcançar esse perigosíssimo objectivo, para a prossecução do qual o governo polaco já se mostrou estar disponível, estou convencido que passará a querer que lhe forneçam armas nucleares tácticas.