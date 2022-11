Por uma União Europeia federal (10)

A União Europeia, no seu conjunto, está cada vez reduzida, para usar uma expressão muito conhecida, a um papel de idiota útil e inofensiva e pouco relevante subserviente seguidora dos interesses dos EUA.

E pronto. Está confirmado que, como no Brasil, também nos EUA, os prognósticos mais tenebrosos não se confirmaram e que o Partido Democrático continuará a manter o controlo do Senado e que a vitória do Partido Republicano na Câmara dos Representantes será por poucos lugares.