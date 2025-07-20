Sábado – Pense por si

Eurico Reis
Eurico Reis Juiz Desembargador Jubilado
Os despojos de Abril
20 de julho de 2025

Nem tudo o que é natural é bom

Verificadas certas circunstâncias, os seres humanos são capazes de cometer os piores actos de desumana crueldade. Logo, o que é indispensável é impedir que essas circunstâncias se verifiquem.

Podia aqui recorrer a umas publicações inteligentes que surgiram nas redes sociais durante uma campanha eleitoral para a escolha dos deputados à Assembleia da República (já não sei se a última ou a anterior), nas quais se escrevia o seguinte: numa "Zangada com a cigarra, a formiga votou no insecticida", e na outra, acompanhada com a imagem de um lobo num púlpito e um rebanho de ovelhas em baixo, escutando atentamente as palavras do lobo, em que este último proclamava convictamente "vou-vos comer a todas" e uma ovelha dizia para uma outra "este é o único que fala verdade".

Nem tudo o que é natural é bom