Sábado – Pense por si

Eurico Reis
Eurico Reis Juiz Desembargador Jubilado
Os despojos de Abril
27 de julho de 2025 às 10:00

Portugal e o mundo estão a precisar urgentemente de uma limpeza ética. Repito, ética e nunca por nunca étnica

Onde está a vitoriosa luta persistente de décadas de Portugal e dos portugueses pelo reconhecimento da independência, de facto e de direito, de Timor-Leste?

Em 1997, Joaquim Leitão realizou um filme chamado "Tentação" que tinha como protagonistas Joaquim de Almeida e Cristina Câmara. Ele representava um padre católico humanista que foi colocado numa aldeia rural no norte do país, e ela uma rapariga, digamos, muito pecadora.

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

