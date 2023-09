Confesso que preferia estar a escrever acerca, por exemplo, da importância internacional da transformação do grupo BRICS, que começou por ser só BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China) e ganhou o S com a adesão da República Sul Africana - South Africa, mas, oficialmente Republic of South Africa -, em BRICS +, sinal que, após a integração da Argentina, Egipto, Etiópia, Irão, Arábia Saudita e Emiratos Árabes Unidos, outros países irão, a breve prazo, procurar juntar-se essa Comunidade, e que aqueles que neste momento já lhe pertencem veem com bons olhos esses sucessivos alargamentos.