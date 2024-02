Mas quem é que a PGR e o MP pensam que são?

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Juro que nunca pensei que iria escrever este texto.

De facto, depois de mais de 30 anos a tentar, sem êxito, convencer aqueles que tinham poder para isso a proceder a uma verdadeira reforma do sistema judicial e do sistema judiciário, desisti e passei a escrever e a falar sobre tudo menos dos temas relacionados com essa matéria.

Não é que eu tenha passado a achar que essa reforma é indispensável para que Portugal se torne uma melhor Democracia e um menos imperfeito Estado de Direito, bem como para que sejam finalmente derrubadas as barreiras que continuaram a existir, mesmo depois da entrada em vigor da Constituição de 1976, a um pleno desenvolvimento da capacidade produtiva nacional e à efectiva concretização de uma completa, sã e leal concorrência não apenas ao nível da economia, mas também no campo cultural/intelectual e do pensamento crítico em geral.

Sim, embora isso possa não ser evidente a uma primeira observação (mas como diz a Raposa no Principezinho de Antoine de Saint-Exupéry, o essencial não é perceptível pelo olhar), as disfunções do sistema judiciário constituem um sério entrave - um verdadeiro empecilho - a um pleno desenvolvimento das capacidades/potencialidades de que os portugueses são portadores e que só desabrocham quando abandonam o país.

E isto que afirmo não, não é um exagero da minha parte. Olhem os nossos imigrantes, espalhados por todos os cantos do Mundo e em especial os que, na última década (ou nas duas últimas décadas) têm fugido a sete pés deste "jardim à beira-mar plantado".

Acontece simplesmente que estou cansado de, para usar uma expressão popular, bater com a cabeça contra a parede – parede que é mais um muro grosso de indiferença.

Ou se calhar é de medo e de ignorância – ou de medo gerado pela ignorância (e isto ainda fica pior do que já está?).

Estou, portanto, dando novamente uso à linguagem popular, à espera que a casa caia.

Estava e estou porque esta operação assombrosamente sem nome desenvolvida na Região Autónoma da Madeira não constitui a primeira incursão do sistema judiciário no mundo da política pura e dura e não será a última se ninguém puser cobro ao actual "estado das coisas" - já agora, pergunto eu, será mesmo que não conseguiram arranjar para esta "operação" um nome espalhafatoso e bem propício e adequado à "justiça-espectáculo" a que nos habituaram, ou será que a escolha dos "criativos do regime" era tão insultuosa para a memória colectiva dos portugueses em geral e dos madeirenses em particular?

Se tudo continuar como até aqui, os grosseiros e violentíssimos ataques à Democracia e ao Estado de Direito irão prosseguir e os agentes desses crimes tornar-se-ão cada vez mais atrevidos e despudorados. E não, não estou a referir-me à corrupção, mas sim à violação dos direitos fundamentais dos cidadãos e cidadãs no âmbito dos inquéritos que são tramitados sob a direccção do Ministério Público e até quando esses autos passam a processos-crime já sob o domínio dos Juízes, nas várias instâncias.

A Constituição da República Portuguesa, a Declaração Universal dos Diretos Humanos, a Convenção Europeia dos Direitos Humanos e a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, anexa ao Tratado de Lisboa, consagram, a favor de todos os seres humanos, o direito a um julgamento leal (fair). E, na senda da melhor jurisprudência dos tribunais dos EUA (porque nos EUA não existem apenas os apoiantes de Donald Trump e dos republicanos MAGA), eu acrescento, leal e não preconceituoso (fair and unbiased).

Em português mais simples, está previsto nessa legislação, toda ela de natureza constitucional, que nós temos direito a que as várias instituições do sistema judicial e judiciário façam/pratiquem um jogo limpo.

Está previsto, escrevi (e escrevo) eu - e sublinho - porque entre o que está escrito e a realidade dos factos vai uma grande diferença – e "grande" é um eufemismo.

Em suma, nada de novo, pensei eu quando a acção policial televisionada em directo e a cores se estava a desenvolver.

Isto apesar de o economista e político Rui Rio ter apelado a uma revolta "da sociedade civil" que, desta vez, talvez se venha a concretizar – ainda assim, estou céptico e só acreditarei nessa "rebelião das consciências" quando forem dados passos reais e efectivos para a sua concretização. É que a "sociedade civil" em Portugal não costuma ser um parceiro activo na vida pública do País.

Será que desta vez o vai ser?

Mas, estando eu neste doce - todavia inquieto - remanso, eis senão quando, perante uma decisão de um juiz de instrução, até aí anónimo, contrária às pretensões do MP (decisão que não comento porque não tenho de comentar), assisto estupefacto a um imediato desencadear de uma operação de assassinato de carácter desse juiz que foi acusado de assediador de mulheres que trabalhavam no tribunal em que o mesmo exercia funções à altura (logo, de um crime agravado por existência de um potencial abuso de autoridade).

E, de seguida, começam a ser divulgadas notícias nos jornais acerca dos envelopes com dinheiro encontrados nas buscas realizadas na Madeira – a ponto de as primeiras páginas de três diários serem quase iguais, palavra por palavra, na menção dessa questão – e o mesmo acontecendo nos telejornais das televisões (não sei se nas rádios e nas redes sociais tudo marchava ou não sob a mesma batuta, mas não me surpreenderia se tal fosse o caso).

Se isto não é uma bem orquestrada campanha de manipulação, então não sei o que serão campanhas de manipulação bem orquestradas.

Contudo, aparentemente, a PGR entendeu que tudo isso não era suficiente e apressou-se a publicar um comunicado, que, por pudor, aqui não adjectivo, no qual não são apresentados argumentos para contrariar os fundamentos jurídicos apresentados pelo já aludido juiz de instrução para justificar a decisão que tomou no caso concreto, e, bem pelo contrário, objectivamente, apenas procura diminuir e denegrir esse julgador invocando que outros juízes acharam que existiam indícios da prática de crime.

Há um nome para esta conduta que ostensiva e propositadamente quer levar os não juristas a acreditar que a consistência dos indícios que justificam a emissão de mandados de busca é igual àquela que torna legalmente possível a aplicação a um cidadão ou cidadã de medidas de coacção, especialmente uma tão gravosa como é a prisão preventiva.

E os juristas e os filósofos sabem bem quais são as duas palavras que compõem esse nome (esse conceito).

Mas como eu sei "o que a casa gasta", não escrevo aqui essas duas palavras.

Efectivamente, num processo por mim desencadeado contra o Estado português, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) deliberou que o dever de reserva, que está previsto no Estatuto dos Juízes (que, em termos técnico-jurídicos, tem a designação de legislação ordinária), se sobrepõe ao direito à liberdade de expressão que está consagrado quer na Convenção Europeia dos Direitos Humanos (diploma legislativo pelo qual foi instituído esse Tribunal Internacional), quer na Constituição da República Portuguesa, na Declaração Universal dos Diretos Humanos, e na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, anexa ao Tratado de Lisboa – leis essas que, repito, todas elas têm natureza constitucional.

E assim estão os tempos, não apenas em Portugal, mas por toda a Europa – e no resto do Mundo nem é bom falar.

Acontece que, com essa actuação, que mereceu o apoio público de representantes sindicais, actuais e antigos, dos agentes do Ministério Público (ou seja, dos procuradores), a PGR, atingiu um patamar a que nenhum advogado alguma vez desceu.

Nem mesmo aqueles que foram ou são ainda os defensores daqueles que foram chamados os DDT - donos disto tudo.

Será que, em toda a sua autoridade "magnifica" e até aqui não sujeita uma qualquer efectiva obrigação de prestação contas, a PGR e o MP se consideram como DDT?

Já na Roma Antiga se perguntava, com preocupação, quem guarda (quem controla) os guardas?

Mas será que ninguém põe cobro a tudo isto? Onde estão os freios e contrapesos?