Tinha pensado escrever esta semana única e exclusivamente acerca dos actos de protesto dos jovens activistas da organização "Climáximo", tendo especialmente em conta que no dia 5 de outubro, a convite do Centro Escolar Republicano Almirante Reis, em cerimónia realizada no Cemitério do Alto de São João, proferi algumas palavras acerca de Machado dos Santos e dos outros heróis e heroínas da Rotunda.