A confiança e o respeito têm de ser merecidos

Por referência ao que escrevi a propósito do "incidente das cadeiras" ocorrido aquando da visita à Turquia de Ursula von der Leyen e de Charles Michel, respectivamente Presidente da Comissão Europeia e Presidente do Conselho Europeu, recebi uma mensagem chamando a minha atenção para o facto de ter sido este último e não o Alto Representante da União para os Negócio Estrangeiros e a Política de Segurança Josep Borrell quem, na cerimónia em causa, se sentou no cadeirão que o ditador turco mandou colocar ao lado daquele em que ele próprio se veio a sentar, deixando que Ursula von der Leyen tivesse de sentar-se num sofá também existente nessa sala, mas afastado do local onde Charles Michel e Erdogan se encontravam.