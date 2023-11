E a extrema-direita arreganha os dentes de contentamento

E agora foi a vez da Holanda, ou, como eles agora gostam de ser muito apropriadamente designados, dos Países Baixos.



E a comemoração de todas essas vitórias (porque de vitórias se trata realmente) foi feita em Lisboa, com uma reunião dos reaccionários xenófobos e racistas europeus, alguns claramente fascistas, que agora já não dizem ser anti-europeistas, apesar de se continuarem a afirmar nacionalistas.



Muito sinceramente, prefiro que não cheguemos ao ponto em que seria possível provar a falsidade dessa dupla e contraditória qualificação, pois, caso por azar chegassem todos ao poder, o nacionalismo exacerbado que constitui a matriz genética desses partidos depressa entraria em conflito com a táctica postura europeísta que exibem nestes dias que correm e que mantêm com para mim óbvias intenções puramente eleitoralistas.



Lamentavelmente, os resultados eleitorais nos Países Baixos não são a pior notícia da semana, tanto mais que não é seguro que o partido que obteve mais votos e elegeu mais deputados venha a conseguir fazer parte do governo, muito menos chefiá-lo.



A notícia mais negra continua a ser a que se relaciona com o facto de não existir um fim à vista para as guerras que assolam o Mundo (sendo que a da Ucrânia e a do Médio Oriente são apenas as mais visíveis) e para a hipócrita duplicidade de critérios do Ocidente face a esses conflitos.



E a seguir a notícia de que o Javier Milei, que se auto-qualifica como ultra-liberal na linha de Trump e de Bolsonaro, foi mesmo eleito presidente da Argentina.



Acresce a tudo isto que o novo Speaker (presidente) da Câmara de Representantes dos EUA, um quase desconhecido republicano MAGA (Make America Great Again), pertence a um grupo político-religioso que proclama por todo o lado e sem qualquer pudor ou embaraço, que o princípio da separação entre Igreja e Estado não está previsto na Constituição americana e que o Estado não pode interferir na vida das Igrejas, mas que a Igreja (a dele, presumo eu, que tem uma raiz evangélica, que não as outras, em especial as não cristãs) tem a obrigação de guiar a acção de todos os organismos do Estado.



Como se não bastasse já haver tribunais americanos a decidir que, apesar de darem com provado que Trump instigou a tentativa de golpe de estado consubstanciada na invasão do Capitólio, tal facto não é suficiente para impedir que esse golpista se candidate ao lugar de Presidente da República, pois tal apenas pode ser decretado pelo Congresso americano.



Com tanto desvario institucional, é absolutamente natural que os partidos nacionalistas xenófobos e racistas, como diz o Povo português, "sintam as costas quentes". E estejam cheios de esperanças quanto à possibilidade de, a curto prazo, assumirem o poder em vários países do Mundo, muito especialmente na Europa e na União Europeia.



Perante este quadro vivencial bem negro e tenebroso em que estamos a viver, é indispensável perguntar como é que foi possível chegarmos a este ponto tão baixo no que respeita ao exercício dos direitos humanos e de cidadania que muitos consideravam estar já, em termos globais, devidamente consolidados a nível planetário.



Pois, de facto, e essa é a primeira necessária constatação, a verdade é que essas conquistas civilizacionais (o reconhecimento da essencialidade dos direitos humanos, do Estado de Direito e da Democracia) são bem mais frágeis do que nos habituámos a pensar.



E, por outro lado, esses valores éticos e sociais não estão tão disseminadas pelo Mundo como ingenuamente nos atrevemos a configurar.



A natureza humana e a natureza da vida em sociedade favorece a barbárie e não a civilização.



Como nunca me cansarei de repetir, socorrendo-me de uma velha canção do grupo de música pop "Delfins", quando alguém nasce, nasce selvagem. E egoísta.



A compreensão de que a participação em plataformas de cooperação social nos é mais favorável do que permanecermos sós e isolados dos outros membros da Comunidade, tem de ser aprendida, e também isso constitui uma aquisição cultural nem sempre fácil de alcançar.



Claro que no interior das famílias, à partida, essa cooperação é mais intuitiva e menos difícil. Mas só à partida, porque, lamentavelmente, há muitas famílias que são desestruturadas e agressivas, e até mutiladoras.



Para tudo na vida é precisa alguma sorte. E nenhum de nós escolheu a família em que lhe coube nascer.



Todavia, dessa participação nas plataformas de cooperação social têm mesmo de resultar benefícios materiais e espirituais para os indivíduos que as integram.



Ora acontece - e tal aconteceu e continua a acontecer muito concretamente nos chamados países ocidentais em que chegou a estar implantado o melhor (ou menos mau) modelo de organização social que a Humanidade conseguiu construir, isto é, o Estado Social de Direito - que esses benefícios decorrentes da participação nessas plataformas de cooperação social deixaram de existir ou estão em risco de desaparecer por completo.



Na Argentina não foi bem o "El Loco" Milei que ganhou as eleições, antes tendo as mesmas sido perdidas pelo seu adversário peronista, antigo ministro da Economia responsável por "mimos" tão "generosos" como uma inflação de mais de 100% ao ano, duradoura por muitos anos, e que na altura das eleições era de 142%.



E em Portugal basta observar o que está a acontecer ao valor dos salários (neste momento há pessoas sem abrigo que trabalham, mas que não auferem remunerações suficientes para assegurar a compra de bens essenciais - isto é, ter um emprego não afasta as pessoas da pobreza), e ao que quotidianamente se assiste no que respeita ao (mau) funcionamento do sistema de saúde, do sistema educativo, do sistema judiciário e de uma miríade de outros serviços prestados aos membros da Comunidade pelo Estado e pelos sectores privados.



E, repito, o mesmo está a acontecer a nível mundial, sendo nítido o aumento da pobreza em termos planetários e bem assim o patente e obsceno agravamento do fosso entre as pessoas ricas (cada vez menos em números, mas com fortunas cada vez maiores para cada um desses ricos e ricas) e as pobres, que vivem em condições cada vez mais miseráveis e infra-humanas.



O brutal falhanço dos partidos políticos tradicionais na oferta de soluções para esses graves e permanentes problemas é indesmentível e indisfarçável.



E, para agravar este terrível panorama, são os partidos xenófobos e racistas, fascistas até, os únicos que apresentam soluções globais devidamente para esses problemas.



Falsas soluções, afirmo eu, quase todas já experimentadas no passado com consequências trágicas para toda a Humanidade.



Mas a preservação da memória é algo que nunca preocupou os partidos políticos que têm governado o Mundo nos últimos 70 e tal anos, mais exactamente desde 1945 - o final da Segunda Guerra Mundial -, e há hoje gerações inteiras que desconhecem o que se passou nessa primeira metade do século XX.



E porque essa é a situação social em que estamos imersos e porque os dirigentes dos partidos políticos tradicionais esqueceram - ou, pelo menos, é isso que parece evidente aos olhos de um observador medianamente esclarecido - que quando os valores éticos consubstanciados nos chamados direitos humanos e que servem de base de sustentação da Democracia e do Estado de Direito, deixam de guiar as nossas vidas e o funcionamento dos organismos do Estado, estamos inevitavelmente a caminhar para o desastre e a tragédia, o fortalecimento dos partidos autoritários xenófobos e racistas deixa de constituir uma surpresa.



Ainda estamos a tempo de evitar repetir os erros cometidos na primeira metade do século XX.



Mas para isso é indispensável inverter o caminho que tem sido prosseguido nas últimas décadas.



E já vamos tarde.



O regresso à barbárie deixou de ser uma hipótese improvável para se tornar uma possibilidade real.