Com o mundo a arder, será que vai haver tempo para discutir os problemas dos portugueses? Tem de haver

Talvez seja uma vã ilusão, mas tenho a secreta esperança de que a “próxima vítima” nas Américas, ou seja, Cuba, não se irá comportar de forma tão vergonhosa.

E o que estava anunciado, aconteceu: os EUA e Israel atacaram em força o Irão.

Muito sinceramente, isso não constituiu para mim uma qualquer surpresa e é por isso que levo muito a sério as sucessivas ameaças de Trump à soberania e à integridade territorial da Gronelândia e à soberania da Dinamarca.

Aliás, o mesmo já havia sucedido relativamente à Venezuela, mas, nesse caso, confesso que fiquei um pouco surpreendido com a rapidez com que a cúpula do regime, antes toda vigorosamente madurista “até à raiz dos cabelos”, se vergou à vontade de Trump.

Claro que eu não estou na pele dos cubanos que, depois de décadas de um violentíssimo bloqueio económico imposto pelos EUA (e que foi iniciado pela muito liberal Administração do democrata John F. Kennedy e não por um qualquer tenebroso republicano) e depois da implosão da URSS, estão, na sequência da rendição venezuelana e da apatia da Europa e dos demais países da América Latina, completamente estrangulados e sem defesa perante um adversário tão poderoso e tão destituído de respeito pela dignidade e pelos direitos das pessoas - de facto, sem qualquer respeito pelas pessoas e que tanto despreza os Valores da Civilização Ocidental e o Direito Internacional, muito particularmente o Direito Internacional Humanitário.

É realmente muito triste – corrijo: é trágico e até ignóbil - como a cupidez, o egoísmo e a miserável subserviência dos europeus e dos povos dos países situados a sul do Rio Grande aos interesses dos EUA não permitem a criação de uma barreira solidária de defesa do povo cubano.

Voltando ao Irão, não sei se Trump e o seu fiel aliado, o genocida Netanyahu, terão feito bem as contas ao tempo que vão necessitar para derrubar a criminosa ditadura dos Ayatollahs.

Não é que eu esteja convencido que esse cruel e sangrento regime vai conseguir sobreviver.

Agora que tem o apoio directo e formal dos EUA (sendo certo que, uma vez mais, Trump não obteve o constitucionalmente indispensável apoio do Congresso para desencadear esta nova guerra), o governo do genocida Netanyahu não parará enquanto os Ayatollahs e os seus repelentes e sanguinários Guardas Revolucionários não forem complemente esmagados e, quiçá, fisicamente eliminados.

Mas a resistência vai ser forte e vai envolver os países vizinhos, embora eu não consiga neste momento antever qual vai ser a resposta dos vizinhos do Irão - que, para além de serem sunitas e não xiitas, são árabes, enquanto os iranianos são persas, logo, indo-europeus.

E, acreditem em mim, para aquelas bandas, isso faz todo um mundo de diferença.

Em última análise, tudo vai depender da posição que irá ser assumida pelas Forças Armadas regulares e as Polícias não religiosas do Irão, nas quais a influência dos Ayatollahs era mais ténue.

E depois há o problema de quem irá dirigir o país após a queda do actual regime.

É que a polícia política do Xá Reza Pahlavi (SAVAK) era tão ferozmente repressiva como os Guardas Revolucionários e as “Patrulhas de Orientação” da Polícia da Moralidade, e, apesar da entronização do Ayatollah Khomeini ter ocorrido em 1979, penso que ainda haverá suficiente gente viva desse tempo e ainda subsista a memória de como se vivia antes a criação da República Islâmica.

Exactamente como em Portugal relativamente ao período do Estado Novo, como ficou amplamente demonstrado com a estrondosa derrota da estratégia dos “três Salazares” desenvolvida por André Ventura.

Ironicamente, sem esquecer o que está a acontecer em África, esta previsível derrota do actual regime iraniano, tal como a rendição do governo venezuelano e antes disso a queda do regime sírio de Bashar al-Assad e o enfraquecimento do Hamas e do Hezbollah, constituem, a meu ver, um sinal evidente e indesmentível de quão exauridas e desgastadas estão as força da Federação Russa em consequência da guerra prolongada que os ucranianos estão a impor a Putin, na sequência da irracional e irresponsável invasão da Ucrânia por ele desencadeada.

E é exactamente por isso que considero que o perigo de ser desencadeada uma Terceira Guerra Mundial não decorre dos nefastos e irracionais actos de Putin, mas sim da irresponsável e louca megalomania de Trump e dos seus aliados.

As forças armadas da Federação Russa não tiveram força para subjugar os ucranianos e são actualmente totalmente incapazes de fazer frente aos exércitos da Polónia, da França, do Reino Unido e até da Suécia, nem mesmo que cada um destes últimos actuasse isoladamente.

E, mesmo sem um comando militar europeu unificado, essas forças armadas não actuarão isoladamente e têm uma suficiente coesão e coordenação que decorre da existência de organismos específicos para o “teatro europeu” no âmbito da NATO/OTAN.

E, claro, mesmo não podendo contar com os EUA (e com a Turquia), seguramente os canadianos também acorreriam em auxílio de um qualquer país europeu membro dessa aliança militar transatlântica que a Federação Russa tivesse a veleidade de querer atacar.

Não obstante tudo isto, a desregulação mundial resultante do facto de Trump e os seus aliados terem destruído completamente a Ordem Mundial criada com os Acordos de Bretton Woods (1944) e com a aprovação da Carta das Nações Unidas (1945) e da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), torna, infelizmente, possível o desencadear de uma guerra generalizada a todo o planeta.

Insisto: não um conjunto de guerras localizadas, que constitui a realidade que actualmente existe, mas sim uma guerra global.

Em todo o caso, a existência dessa possibilidade não torna essa Terceira Guerra Mundial uma inevitabilidade. Felizmente.

Mas exige a todos e a todas aqueles e aquelas que defendem os Valores Éticos e Sociais inscritos nessa Declaração Universal dos Direitos Humanos aprovada em 1948, que sejam activos na luta permanente pela consagração desses Valores na nossa vida real e concreta de todos os dias.

E esse debate – mas um debate real e efectivo - é algo que em Portugal teremos de realizar, sendo impossível e impensável que se continue, como actualmente acontece, a ignorar-se olimpicamente a existência desses problemas que afectam a vida de todos nós.

É que o Mundo está realmente a arder!

Porém, esse não é o único debate que forçosamente tem de ser realizado.

A vida política do País não pode ser mono-temática como os telejornais, os noticiários das rádios e as capas dos jornais.

A morte lenta do interior do País e a falta de planos estruturais de desenvolvimento são assuntos tão importantes como os da Guerra. E não podem, de todo, continuar a ser “varridos para debaixo do tapete”.

E o debate acerca da regionalização do território continental - que constitui até um imperativo constitucional até hoje não cumprido - assume uma importância crucial.

E é, absolutamente, uma exigência inadiável