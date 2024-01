A cada nova geração, há uma tensão entre mudança e continuidade. Na aprendizagem da criança a que é apresentado o mundo, reside a tocha com que a Humanidade ilumina o tempo, caminho em que o passado é recebido e algo de novo é acrescentado. A essa síntese podemos chamar Educação.





Essa dialética entre herança e criação na formação daqueles que, ainda não sendo mulheres e homens, sê-lo-ão dentro de pouco, faz-se nos últimos séculos não apenas em casa, espaço da família, mas também num espaço público que se quer universal: a Escola, lugar da comunidade.





Esta crónica semanal é, pois, sobre a Escola, esse sítio que, mais do que nenhum outro, encarna o traço humano de perspetivar o futuro com esperança.1 586 453 crianças e jovens frequentam a Escola em Portugal, de acordo com a Pordata. Como proporcionar-lhes ambientes de aprendizagem seguros e estimulantes? Como garantir que todos têm uma oportunidade efetiva de aprender? E o que deve este milhão e meio de mentes aprender, num tempo em que se cruzam modos de organização com séculos e novas tecnologias com poucos anos?Estas são algumas das perguntas sobre as quais procurarei refletir. Nesse âmbito, pode esperar-se um pouco de tudo nesta crónica: desde desabafos de um professor que sente aquilo que faz, a cuidadas argumentações baseadas em dados; desde pensamentos sobre aquilo que nos une, a debates com interlocutores dos quais discordo; desde textos na terceira pessoa, a – porque não? – diálogos imaginários entre fictícias figuras.Por ora, caro leitor, e a propósito do nome da crónica – toque de entrada –, permite-me uma reflexão sobre os falsos imutáveis.Designo por falso imutável algo sobre cuja mudança nem sequer se dialoga, por se presumir, erradamente, que se está perante uma situação inalterável.Investigar, num dado contexto, que aspetos são realmente imutáveis e que outros, anunciados como tal, são na verdade suscetíveis de ser alterados pela nossa vontade, é tarefa fundamental. Igualmente o é debater, eventualmente caído o disfarce de que "é impossível mudar", se se faz ou não a mudança, pois há que evitar confundir o meramente possível com o desejável.O toque de entrada escolar constitui um desses falsos imutáveis. Recordo-me de, há uns anos, conversar com um colega sobre algumas escolas que haviam substituído o toque de entrada por música ou, tão somente, pelo encontro na sala à hora combinada. O meu entusiasmo foi logo coartado: "isso é impossível."Acontece que, após a alteração de horários e desligamento dos toques durante a pandemia, muitas escolas, ao regressar à normalidade, fizeram-no sem reativar o toque. Tal como há muito se aboliu a existência de dois toques – apesar dos meus trinta e quatro anos, posso dizer que ainda sou do tempo de ignorar o primeiro e permanecer firme na baliza que defendia –, muitas escolas levaram a cabo esta silenciosa mudança: não ter qualquer toque.Símbolo da era industrial e de uma produtividade medida ao minuto, o toque maquiniza algo que deve ser profundamente humano: o encontro para aprender, o compromisso em estar juntos.Assim, caro leitor, o toque de entrada desta crónica é simbólico. Não há toques de entrada ou saída na conversa que manteremos nos tempos vindouros. Conto contigo, e podes contar comigo, às quartas-feiras. O mesmo é convidar-te, como na boa pedagogia – e haverá outra? – a que contemos um com o outro.