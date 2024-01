Portugal é o país com a taxa mais elevada de emigração na Europa e das mais elevadas no mundo.





Em média, duzentos portugueses emigram todos os dias, e um terço dos jovens nascidos em Portugal, com idades entre os 15 e os 39 anos, deixou o país.





Eu faço parte da estatística dos 1 em cada 3 jovens que fez as malas e foi procurar melhores oportunidades fora de Portugal. Eu escolhi emigrar. Quis construir uma carreira internacional e abrir portas que não existem em casa. E reconheço, todos os dias, esse privilégio, até porque acompanhei muitas outras histórias como a do meu avô que não teve outra opção senão emigrar.Quis saber qual o impacto para a economia dos 2,1 milhões de portugueses que emigram; por onde andam os portugueses pelo mundo; quão bem integrada está a nossa diáspora e por que razão saímos do país onde os outros fazem férias.Sentei-me, por isso, com Rui Pena Pires, um dos autores do "Atlas da Emigração Portuguesa" - lançado na semana passada, e que reúne e analisa a informação estatística disponível sobre o estado atual da emigração portuguesa, em termos relativos. Rui Pena Pires é coordenador científico do Observatório da Emigração desde 2009 e professor no ISCTE-IUL.Começámos a conversa por destacar o óbvio: A emigração é um fenómeno normal que resulta, em grande parte, do acesso a uma zona livre de circulação, com assimetrias de desenvolvimento significativas.Expressei a minha preocupação com o êxodo de 75 mil portugueses anualmente. Mas Rui Pena Pires desdramatiza os números e explica que, embora a emigração seja mais elevada do que o expectável é, em grande parte, o resultado do pico de emigração registado em 2013, ano em que 120 mil portugueses deixaram o país.Esta vaga de emigração é alavancada pelas relações interpessoais entre os que ficam e os que partem - um fenómeno cíclico virtuoso que a sociologia apelida de "redes de suporte à emigração". Ou, como eu gosto de chamar, "um puxa o outro".Desafio-o a encontrar um português que não tenha um tio, um primo ou um cunhado emigrado. Ora, um puxa o outro. Os emigrantes tendem a partir do conhecido para o menos desconhecido possível - um amigo, um vizinho, até a língua influencia a escolha do país e o custo emocional da mudança. E, se antes emigrávamos para países francófonos, atualmente preferimos o inglês.Mas se lhe disser que a percentagem de migrantes no mundo atual é de 5% acredita? Eu também não acreditei quando Rui Pena Pires me disse, mas emigrar não é, efetivamente, a norma. A taxa de emigração é, aliás, proporcional à idade e aos divórcios - ou seja, aumenta consoante a disponibilidade para romper com rotinas.Ainda assim, Rui Pena Pires ressalva que temos de ter condições para que haja menos portugueses a emigrar. E não é com políticas de emigração que lá chegamos. O que, efetivamente, pode influenciar o grau de emigração é o desenvolvimento económico do país, e a qualificação da economia portuguesa.Importa referir que nem todas as pessoas têm a mesma capacidade migratória. O acesso à informação, a inserção em redes internacionais, o domínio de línguas, a facilidade de integração, e a procura externa são fatores que condicionam a emigração. Quanto maior a qualificação, maior a probabilidade de emigração, explica Rui Pena Pires - "hoje a probabilidade de um licenciado emigrar em Portugal é quase 4 vezes superior à de alguém com o ensino básico."Nesse sentido, emigrar é um recurso e uma oportunidade, permanente ou temporária.França, Alemanha, Suíça, Luxemburgo e Espanha são países onde a emigração ainda é, maioritariamente, composta por pessoas sem formação superior. Em 2012, só 14% dos portugueses que entraram em França tinham uma licenciatura. Cenário esse que não se aplica ao Reino Unido, à Irlanda, aos Países Baixos, à Bélgica ou à Escandinávia, em que mais de 70% dos emigrantes portugueses são licenciados.Esta tendência reflete a crescente qualificação da sociedade portuguesa. No entanto, uma parte da população qualificada, só fora de Portugal, é que encontra os cargos para os quais se formou. O problema não se encerra, por isso, na fuga de cérebros. Há claramente um vácuo de oportunidades em matérias específicas, e os que escolhem permanecer no país, trabalham fora da sua especialização.Os portugueses estão, cada vez mais, pelo mundo. Um terço regressa à casa ainda em idade jovem e com novas ideias. Aqueles que não regressam, estão bem integrados.É o caso da larga maioria dos nossos emigrantes na Califórnia – o estado norte-americano com a maior comunidade portuguesa do país. Dos Açores para os vales da costa oeste dos Estados Unidos, os portugueses assumem uma posição central na indústria do leite e da pecuária, mas também na política e no setor da tecnologia. A vaga contemporânea de emigração – empreendedora - vinga em Silicon Valley, e vai mantendo ativa os costumes, a literatura, a arte e as festas tradicionais junto do Consulado Geral de Portugal em São Francisco.O português sempre teve uma grande capacidade de integração, de empatia com o outro e de comunidade. Faz parte do nosso código genético de emigrante. Já dizia, por isso, Fernando Pessoa, "o povo português é, essencialmente, cosmopolita. Nunca um verdadeiro português foi português: foi sempre tudo."