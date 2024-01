Quem nunca prometeu combinar um café com aquele amigo com quem já não fala há 3 natais? Ou quantas vezes abandonou o escritório depois de ouvir um "vamos tomar café" às 10h da manhã?

Sempre apreciei a simplicidade de estar sentada num café com uma bica e um copo de água à minha frente, a observar quem entra e sai; os maneirismos dos amigos à volta da mesa; os risos cheios; as conversas fartas; a coscuvilhice e a troca de olhares, enquanto me permito perder nas notas da máquina de pressão e no cheiro a cor avelã.