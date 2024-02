Esta semana, a propósito do "Dia da Tolerância Zero para com a Mutilação Genital Feminina (6 Fevereiro), sentei-me com a Mónica Ferro, diretora do escritório de Londres do Fundo das Nações Unidas para a População (UNFPA) e uma eterna apaixonada pelos direitos das mulheres. Quis perceber os contornos desta prática, profundamente, assente em pressupostos religiosos e culturais. Mas, como qualquer café em boa companhia, a conversa teve "pano para mangas", impossível de resumir em 5000 caracteres. O tema da penalização da maternidade assumiu o protagonismo.