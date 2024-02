A conversa de café desta semana é com os três fundadores do projeto "Praça do Luxemburgo", que consiste em conversas online e gratuitas, de participação livre, sobre política europeia.

Sexta-feira, pelas 13 horas no Karsmakers Coffee House. Foi assim que ficou combinado. No pulmão de Bruxelas, com o Parlamento Europeu à nossa frente e a Praça do Luxemburgo, ou Plux, para quem a conhece bem, ao nosso lado.