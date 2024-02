A profusão do comentário enquanto formato jornalístico revolucionou a informação e transformou-se numa componente estruturante das emissões televisivas.

Há umas semanas, num jantar entre amigos, discutimos a falta que faz uma maior representatividade e diversidade na opinião pública. E relembrámos, com algum saudosismo e admiração, o "100 oportunidades" e o descaramento - que aqui se entenda como elogio - do João Marecos. Pus-me, por isso, a pensar, o que é feito dele e das 100 vozes que tanto precisamos no comentário televisivo português.