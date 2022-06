20:00

Trabalho Infantil

Embora continuem a existir crianças a trabalhar nos sectores da indústria e da restauração, as situações de trabalho infantil que mais aumentaram nos últimos anos verificam-se nas áreas da moda, desporto, artes e espetáculos. Aqui, e ao contrário, do que ocorre com o "trabalho infantil tradicional", o maior problema é a forma como este tipo de trabalho se mostra atrativo e socialmente tolerado e até incentivado.