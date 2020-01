Sempre que alguém é condenado em pena de prisão efectiva o esperado é que dê entrada num estabelecimento prisional a fim de, em situação de reclusão, cumprir a sua pena. Porém, a lei prevê, em determinadas circunstâncias, a possibilidade de tal pena, ou parte dela, ser cumprida em regime de permanência na habitação.

Assim, nos casos em que a pena de prisão a cumprir não se mostre superior a dois anos, o Tribunal pode decidir, com o consentimento do condenado, que a mesma seja cumprida em casa. Neste caso fica obrigado a permanecer na habitação, com fiscalização por meios técnicos de controlo à distância, pelo tempo de duração da pena.

Tal medida pode surpreender e chocar aqueles que estão distantes da realidade da justiça e do direito. Para estes é inevitável a ideia de que uma pena cumprida em casa não representa qualquer sacrifício ou custo para o condenado que, por isso mesmo, experimentará um sentimento de total impunidade que não o levará a reflectir sobre a necessidade de alterar o seu estilo de vida. Não é necessariamente assim.

O facto de apenas estarem em causa penas com uma duração até dois anos conduz-nos a crimes relacionados com a pequena ou média criminalidade afastando aqueles outros a que, pela sua gravidade, corresponde uma penalidade muito mais elevada e em relação aos quais dificilmente será aplicada uma pena tão baixa. Por outro lado, a maior parte das situações respeita a pessoas jovens que nunca cumpriram pena de prisão efectiva.

Com a aplicação do regime de permanência na habitação estes condenados não são integrados no meio prisional onde é inevitável o contacto e o estabelecimento de ligações com pessoas que pela sua personalidade ou, muitas vezes, por força do cumprimento de longas e sucessivas penas de prisão, desistiram já da sua reinserção social. A habituação à prisão e a conformação com a vida prisional são factores nocivos e que em muito dificultam a efectiva reintegração social.

O tribunal pode subordinar o regime de permanência na habitação ao cumprimento de diversas regras de conduta que podem passar pela proibição de contactos ou de receber determinadas pessoas, pela obrigação de frequência de certos programas, pela sujeição a tratamento médico ou a cura (frequentemente justificados por respeitarem a comportamentos aditivos que são fundamento da prática dos crimes em causa). Pode ainda autorizar o condenado a ausentar-se de casa para frequência de programas de ressocialização, para o exercício de actividade profissional, para receber formação profissional ou para estudar.

Assim, com a aplicação deste regime existe uma total responsabilização do condenado. Além de se mostrar obrigado a cumprir as regras que lhe são impostas pode sustentar-se a si próprio e à família, investir em si próprio, na sua formação e educação, tratar-se, tudo sem que se encontre dependente das possibilidades/oportunidades limitadas e disponíveis em ambiente prisional.

A auto-responsabilização é essencial na reintegração social. O condenado tem que adquirir a consciência de que a sua situação judicial e, como tal, o seu futuro depende exclusivamente de si e da sua capacidade de, sozinho, cumprir as regras que lhe são impostas. Não podemos ignorar que na maior parte das situações, estamos perante jovens adultos que não dispunham de regras, limites ou quaisquer rotinas estruturadas, vivendo ao sabor do momento e sob o impulso da satisfação das necessidades imediatas com total desconsideração pelas respectivas consequências.

Aqui, apenas a sua vontade o impede de abrir a porta de casa e sair – não existem grades ou guardas que o impeçam. E não é fácil resistir a tal tentação. Estar em casa só é bom quando é uma opção, não quando é uma obrigação e permanente.

O regime em questão entrou em vigor há pouco mais de dois anos pelo que não existem ainda estudos quanto à sua eficácia. O conhecimento de algumas situações concretas permite afirmar que nalguns casos tem funcionado e noutros não. Nestes últimos o regime de permanência na habitação é revogado e o condenado cumpre a pena de prisão. Pelos outros vale a pena continuar a tentar. Muitas vezes é a última paragem antes da longa viagem que pode ser uma vida na prisão.