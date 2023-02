18:00

O que se passa com os nossos jovens?

A empatia pelo outro está a desaparecer e em seu lugar aumentou a concorrência interpessoal, muitas vezes feroz, com cada um a querer ser melhor – seja lá isso o que for – do que o outro. O ódio gratuito e descabido tomou conta das redes sociais e da vida real, gerando ansiedade e até receio de cada um viver com as suas escolhas.