Os Jovens e a Magistratura

O CEJ, ou a escola de magistrados, é encarado como uma instituição velha, antiga, com cheiro a mofo e de formatação. Destinada a criar profissionais rígidos, demasiado sérios e muito pouco divertidos. Um ambiente pesado, formal e pouco descontraído, mesmo entre colegas, é como imaginam o mundo dos tribunais.

Nos últimos anos, o número de concorrentes ao Centro de Estudos Judiciários (CEJ) – escola judicial onde são formados os Magistrados Judiciais e do Ministério Público – sofreu uma quebra de quase 50%. Como tal, a média final dos candidatos admitidos tem sido bastante baixa – vários com 10 valores – e nem sempre todas as vagas são preenchidas. Tal constitui um sério problema para a magistratura. A falta de candidatos conduz a que sejam muitas vezes selecionados aqueles que, aparentemente, apresentam menor qualidade, de entre todos os licenciados em direito.