Crianças desaparecidas

No dia 25 de Maio de 1979, no Bairro do Soho, em Nova Iorque, Ethan Patz, de 6 anos de idade fez, pela primeira vez sozinho, o percurso de casa para a paragem do autocarro escolar. O trajecto era curto mas Ethan não chegou ao destino. Ninguém o viu, nem no caminho nem na paragem e não entrou no autocarro. Nunca mais foi visto.



Os pais só souberam do desaparecimento do filho mais de 8 horas depois quando, após o horário escolar, não regressou a casa.



O caso, que se tornou mediático, teve um forte impacto não só nos Estados Unidos como também em todo o Mundo levando a inúmeras buscas e à procura do menino por todo o País. Foram em número elevado os meios humanos e técnicos alocados à investigação. A divulgação do seu desaparecimento, de fotos suas e de pedidos de informação foi intensa. Foi a primeira vez que a foto de uma criança desaparecida foi colocada nos pacotes de leite distribuídos pelo país.