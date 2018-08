O PSD quer combater a corrupção?

O aumento de mecanismos consensuais no processo criminal, o aprofundamento da colaboração premiada e a punição do enriquecimento ilícito, entre outras medidas, evidenciam que se pretende apostar na investigação criminal.

A JSD apresentou recentemente as suas propostas para combater a corrupção e melhorar o sistema político português.

As medidas avançadas denotam vontade de empreender um combate sério contra a criminalidade económico-financeira.



As propostas demonstram que quem as elaborou conhece a realidade da investigação a nível internacional e as soluções adoptadas por outros sistemas jurídicos para combater os tipos de criminalidade mais grave.

Face ao seu valor, num momento em que o PSD pretende apresentar o seu programa para a área da Justiça, este trabalho terá de ser considerado no resultado final a apresentar.

O benefício atribuído ao arguido que colabora com a descoberta da verdade já se encontra contemplado em Portugal. O que se trata é de discutir o aprofundamento do direito premial, ou seja, até que ponto um pequeno peão de uma grande associação criminosa poderá ser dispensado de pena se revelar a forma como funciona a organização.

Há países em que o sistema consagra a possibilidade de atribuir elevadas somas a quem colabore e até providencia recursos para que os arguidos possam refazer a sua vida noutros lugares, mas entre nós um sistema deste género nunca esteve em causa.



A nossa colaboração premiada seria sempre substancialmente diferente daquela que é utilizada noutros países como o Brasil ou os Estados Unidos da América.

No que diz respeito ao enriquecimento ilícito, é difícil perceber que haja quem afirme que é contra a sua punição.

Se um enriquecimento é ilícito, o mesmo é obtido de forma ilegal.

As ilegalidades têm de ser censuradas e quem as comete tem de sofrer as consequências.

Se alguém trabalhou como titular de um cargo político ou funcionário público em exclusividade durante 10 anos e nesse período declarou fiscalmente um milhão de euros terá de ser punido se possuir um património de 100 milhões.

A demonstração do rendimento auferido legalmente, do património e da desconformidade entre ambos compete ao Ministério Público, pelo que nem sequer poderemos falar de uma inversão do ónus da prova.

É bom recordar que a falta de declaração fiscal de rendimentos lícitos é punida.

Não podemos afirmar que queremos combater a corrupção, mas pretendermos que continue tudo na mesma.

Um exemplo do marasmo referente a esta questão é bem evidente no trabalho da comissão da Assembleia da República destinada a aprofundar a transparência da vida pública.

Já se passaram alguns anos desde o início dos trabalhos e não há resultados visíveis.

A implementação das recomendações do Greco ( grupo de estados contra a corrupção) para o nosso País também tem ficado na gaveta.

Para além de não se avançar no caminho certo, percebe-se que há muitas propostas no ar destinadas a dificultar a investigação criminal, algumas delas difundidas até por advogados de arguidos célebres.

Com a apresentação da proposta do PSD para a área da Justiça ficaremos a saber qual o seu posicionamento sobre esta matéria e se pretende facilitar ou dificultar a investigação da corrupção, uma vez que até agora os sinais são contraditórios.

A defesa de prazos peremptórios nos inquéritos, como alguns militantes do PSD têm defendido, significaria na prática o aniquilamento das grandes investigações que se debruçam sobre práticas corruptivas.

Neste momento existem duas correntes bem distintas no PSD que encaram a investigação criminal de forma diametralmente oposta.

Margarida Balseiro Lopes, líder da JSD, afirmou que os políticos não são todos iguais.

Na apresentação do documento do PSD sobre a reforma da Justiça ficaremos a saber se prevaleceu a vontade dos políticos iguais ou a dos diferentes…