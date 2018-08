A escolha do PGR: o novo tabu

Na última semana o processo de escolha do Procurador-Geral da República tem sido amplamente debatido, mas centra-se essencialmente na pessoa que ocupará o cargo.

Este momento é indicado para debatermos o nosso modelo legal e constitucional de nomeação desta figura que é tão importante para a defesa do Estado de Direito Democrático.

De acordo com a Constituição da República Portuguesa, o Presidente da República tem a competência para nomear o Procurador-Geral da República e o Presidente do Tribunal de Contas, sob proposta do Governo.

O mandato do Procurador-Geral da República tem a duração de 6 anos.

O processo inicia-se, por parte do Governo, pela escolha da personalidade que julga mais adequada para desempenhar a função.

Em momento posterior esse nome é apresentado ao Presidente da República que o poderá aceitar ou recusar.

Caso exista uma recusa por parte do Presidente da República, o Governo indica outro nome que repute possuir um perfil consentâneo com o lugar.

Se o Presidente da República aceitar a personalidade que lhe for indicada procederá à sua nomeação como Procurador-Geral da República.

Não é possível o Presidente da República nomear alguém sem que este lhe tenha sido previamente indicado pelo Governo, ou seja, a pessoa escolhida depende de um consenso.

Se hipoteticamente o Presidente da República e o Governo não se entenderem quanto à pessoa a nomear, continuará em funções o actual titular do cargo.

A Constituição da República Portuguesa não impede a renovação do mandato do Procurador-Geral da República, nem existem limites ao número de vezes que o mandato poderá ser exercido.

O processo de nomeação do Procurador-Geral da República enferma de um pecado original, isto é, a indicação governamental.

Não se compreende que o PGR e o Presidente do Tribunal de Contas sejam indicados pelo Governo, pois poderá existir uma relação de potencial conflito em diversos domínios.

O Governo, este ou qualquer outro, nunca indicará para PGR uma personalidade que lhe seja adversa.

A contaminação política inicial poderá conduzir em tese a um controlo político do Ministério Público por parte do Governo.

O risco será ainda maior se o Presidente da República for da mesma família política da força que ocupa o Governo no momento da nomeação.

Se observarmos o processo de escolha do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, a quarta figura do Estado, verificamos que o mesmo é eleito entre os seus pares, sem que exista qualquer interferência politica.



Ao contrário de outros processos em que existe um amplo escrutínio público e politico sobre a pessoa a escolher, a nomeação do Procurador-Geral da República é decidida em estrito segredo entre o Presidente da República e o Governo.

Penso que a opacidade num processo de escolha tão importante não é boa para a democracia, uma vez que amplia-se a possibilidade de não ser escolhida a pessoa adequada para o lugar.