A burocracia e o entorpecimento do Estado e do Ministério Público

A burocracia é um sistema administrativo baseado na organização em serviços e divisão de tarefas, bem como cumprimento de regras e formalismos hierarquicamente definidos.

Em termos históricos, a qualidade da burocracia distinguiu os Estados e foi determinante para o poder de cada um deles.

Um Estado com um procedimento eficaz na cobrança de impostos consegue angariar mais receitas e adquirir mais material militar, o que lhe permite superiorizar-se aos seus rivais.

Alguns autores afirmam que a criação e cobrança do imposto sobre o rendimento em Inglaterra, como forma de financiamento do exército inglês, foi determinante para a derrota de Napoleão Bonaparte.

Um bom inventário dos bens públicos, o registo adequado dos seus funcionários e das despesas e receitas é essencial para a boa gestão da República.

O Estado napoleónico, prussiano ou britânico distinguiram-se pela qualidade da sua organização e administração.

A burocracia permite uma melhor gestão e optimização dos recursos e levou a grande teorização entre diversos autores de renome, como, por exemplo, Max Weber.

Não obstante o que dissemos, o perigo da burocracia se tornar um fim em si mesmo já foi identificado há muitos séculos atrás.

Por essa razão, esta palavra está associada a um conceito extremamente negativo.

Os procedimentos têm um objectivo e uma razão de ser, mas quando deixam de servir as instituições e se tornam um factor de entorpecimento das mesmas têm de ser repensados.

A mentalidade burocrática de servir os procedimentos e não os cidadãos é um dos factores que está na base às críticas aos serviços públicos.

O burocrata é alguém que não consegue ver para além das regras, dos formulários e do que consta no sistema informático.

Em Portugal, a burocracia inútil é um dos grandes entraves ao desenvolvimento do País e das instituições.

Os serviços dos diferentes Ministérios não comunicam bem entre si e ,muitas vezes, nem sequer existe uma boa ligação dentro do serviço.

É frequente o Estado pedir aos cidadãos informação que já tem na sua posse.

As certidões, certificados e outro tipo de documentação pública, têm como propósito, em muitos casos, unicamente gerar receitas para os serviços públicos.

O calvário que os empresários têm de percorrer para conseguir abrir um negócio, com a necessidade de obter uma miríade de licenças, alvarás, inspecções e pareceres em diversas entidades, leva muitos a desistir ou desesperar. Quando pensam que já preencheram todos os formalismos, surge sempre mais um que impede o início da actividade.

Em conversa com um amigo inglês, o mesmo disse-me que estava a pensar abrir um negócio em Portugal, mas quando foi informado dos requisitos necessários acabou por desistir. Em jeito de desabafo disse-me que é tudo muito complicado e ia continuar a gozar a reforma.

O Ministério Público enferma dos mesmos males do resto do País, o que diminui substancialmente a sua eficácia.

Os magistrados perdem demasiado tempo no fornecimento de elementos estatísticos aos seus superiores hierárquicos, sendo certo que os mesmos já existem nos sistemas informáticos e estão à distância de um clique de quem os quer consultar.

A partir do ano de 2014, com a nova organização judiciária, foi criada uma estrutura burocrática pesada no Ministério Público que sobrecarregou com mais trabalho quem se encontra no terreno.

No início pensou-se que as procuradorias de comarca iriam retirar trabalho burocrático aos procuradores para que eles se concentrassem nos processos, mas o nível de cumprimento de formalidades internas aumentou imenso.

As estruturas de gestão do Ministério Público têm por objectivo a apresentação de relatórios sobre a actividade e facilmente tornaram a estatística um fim em si mesmo.

A importação de conceitos do tipo empresarial levou a que a preocupação essencial seja a redução de pendências e não a administração da justiça.



Já é tempo de se criarem sistemas informáticos que forneçam os dados de forma automática e não se continue a trabalhar como há 30 anos atrás.