03 de março de 2026 às 07:00

Proteger sem proibir

Não se trata de censura. Não se trata de proibir o futuro. Trata-se de criar equilíbrio. A liberdade digital das crianças deve caminhar lado a lado com a sua proteção.

Quem tem filhos percebe que há preocupações que não cabem apenas nas estatísticas ou nos relatórios. Sentem-se no dia a dia. Nas conversas à mesa. Nas dúvidas que partilhamos com outros pais. No silêncio de um quarto onde, muitas vezes, a luz do telemóvel substitui a antiga algazarra da rua.

Durante muito tempo, a socialização das crianças acontecia sobretudo fora de casa. Brincava-se na rua, no recreio, nos espaços comuns. Havia conflitos, havia descobertas, havia autonomia progressiva, tudo em contacto direto com os outros. Hoje, uma parte significativa dessas interações passou para o espaço digital. Os amigos estão a um clique de distância. A validação também. E, com ela, a comparação constante.

Não se trata de nostalgia. O mundo mudou, e mudou para melhor em muitos aspetos. A tecnologia abriu horizontes extraordinários às novas gerações: acesso ao conhecimento, novas formas de criatividade, contacto com realidades diversas. Não tenho medo da tecnologia. Seria absurdo ignorar o potencial transformador que ela tem.

Mas reconhecer esse potencial não significa fechar os olhos às suas consequências.

Sabemos hoje que os jovens, pela fase de desenvolvimento em que se encontram, são particularmente vulneráveis à pressão da comparação social, à construção ainda frágil da autoestima e à exposição a conteúdos que podem reforçar padrões irrealistas ou comportamentos de risco. A forma como se vêem, como pensam e como se relacionam com o mundo é influenciada pelo que consomem diariamente.

As redes sociais não são, por si, o problema. O problema surge quando a intensidade, o tempo de exposição e a ausência de enquadramento transformam o digital no espaço quase exclusivo de socialização. Quando o quarto substitui o recreio. Quando a interação virtual começa a ocupar o lugar da experiência presencial. Quando o algoritmo conhece melhor os nossos filhos do que nós próprios.

Enquanto mãe, acompanho esta realidade com atenção e sentido de responsabilidade. Vejo como o mundo digital faz parte natural da vida dos meus filhos, das suas amizades, da forma como comunicam, da maneira como constroem a sua identidade. E é precisamente por reconhecer essa centralidade que acredito que precisamos de falar sobre ela com sensatez.

Não se trata de censura. Não se trata de proibir o futuro. Trata-se de criar equilíbrio.

A liberdade digital das crianças deve caminhar lado a lado com a sua proteção. Tal como a sociedade, ao longo do tempo, definiu limites para proteger os mais novos noutras áreas da vida, também no ambiente digital é legítimo perguntar se estamos a fazer o suficiente para garantir que crescem com autonomia, mas também com segurança.

As famílias têm um papel insubstituível. A escola tem um papel determinante. Mas as plataformas digitais, com o seu alcance global e a sofisticação dos seus mecanismos, também têm responsabilidade. E o Estado não pode fingir que esta transformação social profunda é apenas uma questão privada.

Regular com equilíbrio não é medo do futuro,  é precisamente a forma mais responsável de o preparar.

No fundo, a pergunta é simples: queremos que as nossas crianças cresçam num mundo digital onde tudo é permitido, ou num mundo digital onde a liberdade existe, mas a proteção não falha?

Entre a indiferença e o alarmismo, há um caminho de sensatez. É esse caminho que devemos procurar. Porque no fim do dia, mais do que tecnologia, estamos a falar de crescimento, de identidade e de futuro.

E isso merece mais do que silêncio.

